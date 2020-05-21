Телевизор возвращается или как выросли рекламные бюджеты на российском ТВ

Вчера, 13:55

Рост составил 4% и показал лучшие результаты с 2018 года.

Ассоциация коммуникационных агентств России заявила о том, что рынок рекламы впервые с 2018 года показал положительный результат. Более того, прирост оказался самым значимым и составил 4% или 115 миллиардов рублей. Другие традиционные медиа в этот момент показывают сильный спад. Несложно догадаться о связи между таким ростом и пандемией.

Самые плохие показатели на данный момент у печатной прессы – рекламодатели сокращают все свои инвестиции, направляемые в печать. Так, в данную сферу было вложено на 22% меньше денег, чем годом ранее. Некоторым изданиям, которые вовремя поняли, что пора уходить в интернет, диджитал-сфера приносит порядка 70% от общего дохода.

Тем не менее, показатели того, что телевизор возвращается, растут с каждым днем. Подобное вовсе неудивительно, когда единственным развлечением остался именно «голубой ящик». Теперь остается понять, приведет ли это к какой-то революции на телевидении или же все останется на тех же местах, что и сейчас. Эксперты ожидают, что по итогам года интернет все же обгонит телевидение, хоть и с незначительным преимуществом.