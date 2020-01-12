Легкий лосось и сочные тушенные овощи: калорий меньше, чем витаминов

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Праздники прошли, а аппетит остался? Поможет сытный и вкусный ужин, от которого похудеешь.

Лосось в духовке — очень сытное, вкусное и полезное блюдо, в котором мало калорий. Оно превратит обычный ужин в маленький пир и создать атмосферу продолжающихся праздников. Больше всего подкупает простота в приготовлении: не нужно тратить больше 10 минут на подготовку и 10 минут на запекание в духовке. А с маленькими хитростями можно избежать типичных ошибок в процессе.

Сочный лосось в духовке

Приготовление: 20 минут

Ингредиенты:

Лосось — 900 грамм

Мед — 80 грамм

Дижонская горчица — 80 грамм

Чеснок — 15 грамм

Оливковое масло — 60 мл

Лимонный сок — 20 мл

Укроп — 10 грамм

Соль — по вкусу

Духовку включить и разогревать до 200 градусов. В небольшую посуду поместить дижонскую горчицу и добавить к ней мед. Мед лучше всего подойдет жидкий. Если мед все-таки засахарился можно растопить его на водяной бане. Филе лосося промыть и просушить с помощью бумажных полотенец. Выложить на разделочную доску. Филе нарезать крупными кусочками. Всего должно получится 5 штук. Свежий укроп промыть и просушить бумажными полотенцами, мелко нарезать. Добавить в посуду к меду и горчице измельченный чеснок. Влить две трети от указанного количества оливкового масла. После нужно добавить лимонный сок, нарезанный укроп и соль. Перемешать до однородности. Противень застелить фольгой для готовки. Лосось тщательно смазать со всех сторон оставшимся оливковым маслом и выложить на фольгу. Сверху нужно смазать приготовленной смесью. Противень поместить в духовку на 10 минут. Самое главное, нельзя допустить чтобы лосось переготовился. Это очень просто сделать, поэтому нужно быть внимательными. Даже если лосось будет сыроват в центре это не страшно. С помощью остаточного тепла он доготовится и будет очень вкусным.

Тушенные овощи на сковороде



Для приготовления не обязательно строго придерживаться списка нижеприведенных ингредиентов. Можно убрать какие-то овощи или добавить. Он универсален и очень удобен тем, что можно приготовить быстрый гарнир к рыбе из того, что есть в холодильнике.

Приготовление: 20 минут

Ингредиенты:

Капуста белокочанная — 50 грамм

Болгарский перец — 30 грамм

Лук репчатый — 30 грамм

Морковь — 30 грамм

Чеснок — половина зубчика

Зеленый горошек — 40 грамм

Петрушка — по вкусу

Соль — по вкусу

Перец черный молотый — по вкусу

Оливковое масло — 40 мл

Все овощи тщательно промыть, высушить и крупно нарезать. Нарезать лучше все одновременно, чтобы потом было удобно добавлять для обжарки. Подогреть оливковое масло на сковороде. Добавить на сковороду кольца нарезанного лука, среднего размера. Быстро перемешивать, чтобы масло было со всех сторон. Раздавить зубчик чеснока и добавить к луку. Следом добавить морковь, нарезанную кубиков. Почти сразу нужно добавить и капусту. Капуста готовится дольше всего, поэтому можно легко отслеживать готовность всего блюда. Когда будет видно, что капуста почти готова можно добавить нарезанный перец. В самом конце добавить горошек. Подавать лучше всего с зеленью. Так будет намного вкуснее и ароматнее.

Такому ужину будет рада вся семья. И никто даже не сможет догадаться, что на приготовление таких вкусных и ароматных блюд понадобилось всего полчаса.