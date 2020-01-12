Легкий лосось и сочные тушенные овощи: калорий меньше, чем витаминов

Праздники прошли, а аппетит остался? Поможет сытный и вкусный ужин, от которого похудеешь.
Лосось в духовке — очень сытное, вкусное и полезное блюдо, в котором мало калорий. Оно превратит обычный ужин в маленький пир и создать атмосферу продолжающихся праздников. Больше всего подкупает простота в приготовлении: не нужно тратить больше 10 минут на подготовку и 10 минут на запекание в духовке. А с маленькими хитростями можно избежать типичных ошибок в процессе.
Сочный лосось в духовке
Приготовление: 20 минут
Ингредиенты:
- Лосось — 900 грамм
- Мед — 80 грамм
- Дижонская горчица — 80 грамм
- Чеснок — 15 грамм
- Оливковое масло — 60 мл
- Лимонный сок — 20 мл
- Укроп — 10 грамм
- Соль — по вкусу
- Духовку включить и разогревать до 200 градусов.
- В небольшую посуду поместить дижонскую горчицу и добавить к ней мед. Мед лучше всего подойдет жидкий. Если мед все-таки засахарился можно растопить его на водяной бане.
- Филе лосося промыть и просушить с помощью бумажных полотенец. Выложить на разделочную доску. Филе нарезать крупными кусочками. Всего должно получится 5 штук.
- Свежий укроп промыть и просушить бумажными полотенцами, мелко нарезать.
- Добавить в посуду к меду и горчице измельченный чеснок. Влить две трети от указанного количества оливкового масла. После нужно добавить лимонный сок, нарезанный укроп и соль. Перемешать до однородности.
- Противень застелить фольгой для готовки. Лосось тщательно смазать со всех сторон оставшимся оливковым маслом и выложить на фольгу. Сверху нужно смазать приготовленной смесью.
- Противень поместить в духовку на 10 минут. Самое главное, нельзя допустить чтобы лосось переготовился. Это очень просто сделать, поэтому нужно быть внимательными. Даже если лосось будет сыроват в центре это не страшно. С помощью остаточного тепла он доготовится и будет очень вкусным.
Тушенные овощи на сковороде
Для приготовления не обязательно строго придерживаться списка нижеприведенных ингредиентов. Можно убрать какие-то овощи или добавить. Он универсален и очень удобен тем, что можно приготовить быстрый гарнир к рыбе из того, что есть в холодильнике.
Приготовление: 20 минут
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная — 50 грамм
- Болгарский перец — 30 грамм
- Лук репчатый — 30 грамм
- Морковь — 30 грамм
- Чеснок — половина зубчика
- Зеленый горошек — 40 грамм
- Петрушка — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Перец черный молотый — по вкусу
- Оливковое масло — 40 мл
- Все овощи тщательно промыть, высушить и крупно нарезать. Нарезать лучше все одновременно, чтобы потом было удобно добавлять для обжарки.
- Подогреть оливковое масло на сковороде.
- Добавить на сковороду кольца нарезанного лука, среднего размера. Быстро перемешивать, чтобы масло было со всех сторон.
- Раздавить зубчик чеснока и добавить к луку.
- Следом добавить морковь, нарезанную кубиков.
- Почти сразу нужно добавить и капусту. Капуста готовится дольше всего, поэтому можно легко отслеживать готовность всего блюда.
- Когда будет видно, что капуста почти готова можно добавить нарезанный перец.
- В самом конце добавить горошек.
- Подавать лучше всего с зеленью. Так будет намного вкуснее и ароматнее.
Такому ужину будет рада вся семья. И никто даже не сможет догадаться, что на приготовление таких вкусных и ароматных блюд понадобилось всего полчаса.