Эти салаты сметут со стола первыми! 5 лучших рецептов для праздничного стола

Сегодня, 17:51

На готовку не уйдёт больше часа, и богатый стол непременно удивит гостей.

Новогодние праздники позади, все наслаждаются каникулами и выходными. А у хозяюшек назревает новый вопрос — что же приготовить? Есть простые и сытные блюда, на приготовление которых не придётся потратить и часа. Эти шедевры удивят не только гостей, но и саму хозяйку. Ведь белый винегрет и салат с пастой и овощами это не только просто, но и очень сытно.

Салат из бурого риса с яблоком и горошком

Приготовление: 40 минут

Вкусный и сытный салат с главным ингредиентом в виде риса. Удивительное сочетание кислой клюквы, сладкого яблока, зеленого лука и остро-сладкой заправки.

Ингредиенты:

Заправка

чеснок — 1 зубчик

мед — ½ ст. л.

оливковое масло — 3 ст. л.

лимонный сок — ½ ст. л.

Основные

рис бурый — 100 г

растительное масло — 1 ст. л.

горошек зеленый — 50 г

яблоки — ½ шт.

лук зеленый — 2 стебля

клюква вяленая — 2 ст. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Приготовим рис. В кастрюле нужно нагреть растительное масло и насыпать рис. Прогреть рис и залить кипятком, 3 части воды к 1 части риса. Добавить соль и перемешать. Готовить на умеренном огне 25 минут. Готовый рис поместить на тарелку и взрыхлить вилкой. Остудить до комнатной температуры. Для приготовления нужно использовать замороженный зеленый горошек. Не размораживая поместить в кипяток и варить 3 минуты. После, сразу обдать ледяной водой. Промыть и высушить вяленую клюкву. Лук мелко нарезать. Яблоко нужно помыть и нарезать на мелкие кубики. Все ингредиенты заправки поместить в блендер и взбить до однородности. Смешать рис, клюкву, яблоко, горошек, лук. Полить заправкой и перемешать. Лучше всего дать салату настояться.

Салат с пастой и зелеными овощами

Приготовление: 30 минут

Очень ароматный и вкусный салат из пасты и зеленых овощей.

Ингредиенты:

цукини — 1 шт.

спаржа зеленая — 5 шт.

горошек зеленый — 150 г

соль — по вкусу

перец свежемолотый смесь — по вкусу

макаронные изделия — 300 г

Приготовление:

Макаронный изделия отварить. Овощи заправить оливковым маслом, посолить и поперчить. Запечь в духовке при 200 градусах около 20 минут. Макароны поместить на сито, сбросить всю воду. Еще горячими макароны нужно смешать с крупно нарезанными овощами. Добавить столовую ложку соуса из черемши. Приготовить соус очень просто — на вкус берем два ингредиенты: черемша и оливковое масло. Черемшу отправить в блендер и взбить, затем добавить оливковое масло. Самое главное, не перестараться с маслом, чтобы соус не был жидким. В конце добавить любую рубленую зелень.

Салат с тунцом и рисом

Приготовление:15 минут

Этот салат точно оценят любители морепродуктов.

Инредиенты:

перец болгарский — 1 шт.

маслины — 10 шт.

помидоры черри — 10 шт.

лук красный — ½ шт.

тунец — 1 банка

кукуруза консервированная — ½ банки

лимонный сок — 2 ст. л.

зелень — 1 пучок

оливковое масло — по вкусу

рис — 150 г

Приготовление:

Нарезать мелко красный лук, перец кубиками, помидоры четвертинками. Добавить отваренный рис, тунец и оливки. Добавить кукурузу и зелень. Все ингредиенты нужно перемешать и полить лимонным соком. Соль и перец по вкусу. Полить оливковым маслом.

Белый винегрет без свеклы

Приготовление: 30 минут

Винегрет со свеклой — классика русской кухни. Все привыкли видеть его практически на любом застолье. Но не стоит отчаиваться, если нер времени на поход в магазин за свёклой, или же этот овощ не пользуется популярностью в семье. На этот случай есть белый винегрет - без свёклы и квашеной капусты. То что нужно в год Белой Крысы.

Ингредиенты:

картофель — 3-4 шт.

белая консервированная фасоль — 1 банка

капуста белокочанная свежая (средняя) — 0,5 кочана

морковь свежая — 1 шт.

лук репчатый (крупный) — 1 шт.

соль — 1,5 ч. л. или по вкусу

сахар — 1 ч. л.

уксус столовый 9% — 2-3 ст. л.

растительное масло — по вкусу

зелень — по вкусу

Приготовление:

Крупную луковицу нарезать полосками. Использовать для маринада смесь воды и уксуса один к одному, сахара и половины чайной ложки соли. Смешать маринад и лук, оставить на 15-20 минут. Отварить картофель. Нарезать крупными кубиками. Тонко нарезать капусту, добавить морковь. Добавить соль и немного примять до появления овощного сока. Белую консервированную фасоль переложить на дуршлаг и слить всю жидкость. Слить маринад с лука и переложить его к остальным ингредиентам. Добавить подсолнечное масло. Перед подачей дать салату настояться не меньше часа.

Салат витаминный

Приготовление: 40 минут

Легкий и полезный салат для тех, кто держит форму.

Ингредиенты:

Перец черный молотый — по вкусу

Морковь — 1 кг

Болгарский перец — 0,5 кг

Яблоки — 1 кг

Капуста белокочанная — 1 кг

Зеленый лук — 1 гр

Соль — по вкусу

Приготовление:

Промыть овощи и яблоки. Просушить на салфетке. Яблоки и морковку натереть на крупной терке. Капусту мелко нашинковать. Зеленый лук мелко нарезать. Болгарский перец нарезать мелкими кубиками. Перемешать все ингредиенты вместе, добавить соль по вкусу, полить подогретым растительным маслом, так будет еще вкуснее.

Вот так легко можно украсить серые зимние дни вкусными и полезными блюдами. Для приготовления шедевров совсем не обязательно проводить весь день у плиты. Но, при этом, такие салаты удивят абсолютно всех своим разнообразием и большим выбором.