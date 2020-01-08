Эти салаты сметут со стола первыми! 5 лучших рецептов для праздничного стола

На готовку не уйдёт больше часа, и богатый стол непременно удивит гостей.
Новогодние праздники позади, все наслаждаются каникулами и выходными. А у хозяюшек назревает новый вопрос — что же приготовить? Есть простые и сытные блюда, на приготовление которых не придётся потратить и часа. Эти шедевры удивят не только гостей, но и саму хозяйку. Ведь белый винегрет и салат с пастой и овощами это не только просто, но и очень сытно.
Салат из бурого риса с яблоком и горошком
Приготовление: 40 минут
Вкусный и сытный салат с главным ингредиентом в виде риса. Удивительное сочетание кислой клюквы, сладкого яблока, зеленого лука и остро-сладкой заправки.
Ингредиенты:
Заправка
- чеснок — 1 зубчик
- мед — ½ ст. л.
- оливковое масло — 3 ст. л.
- лимонный сок — ½ ст. л.
Основные
- рис бурый — 100 г
- растительное масло — 1 ст. л.
- горошек зеленый — 50 г
- яблоки — ½ шт.
- лук зеленый — 2 стебля
- клюква вяленая — 2 ст. л.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
- Приготовим рис.
- В кастрюле нужно нагреть растительное масло и насыпать рис. Прогреть рис и залить кипятком, 3 части воды к 1 части риса. Добавить соль и перемешать. Готовить на умеренном огне 25 минут. Готовый рис поместить на тарелку и взрыхлить вилкой. Остудить до комнатной температуры.
- Для приготовления нужно использовать замороженный зеленый горошек. Не размораживая поместить в кипяток и варить 3 минуты. После, сразу обдать ледяной водой.
- Промыть и высушить вяленую клюкву. Лук мелко нарезать.
- Яблоко нужно помыть и нарезать на мелкие кубики.
- Все ингредиенты заправки поместить в блендер и взбить до однородности.
- Смешать рис, клюкву, яблоко, горошек, лук.
- Полить заправкой и перемешать. Лучше всего дать салату настояться.
Салат с пастой и зелеными овощами
Приготовление: 30 минут
Очень ароматный и вкусный салат из пасты и зеленых овощей.
Ингредиенты:
- цукини — 1 шт.
- спаржа зеленая — 5 шт.
- горошек зеленый — 150 г
- соль — по вкусу
- перец свежемолотый смесь — по вкусу
- макаронные изделия — 300 г
Приготовление:
- Макаронный изделия отварить. Овощи заправить оливковым маслом, посолить и поперчить. Запечь в духовке при 200 градусах около 20 минут.
- Макароны поместить на сито, сбросить всю воду. Еще горячими макароны нужно смешать с крупно нарезанными овощами.
- Добавить столовую ложку соуса из черемши. Приготовить соус очень просто — на вкус берем два ингредиенты: черемша и оливковое масло. Черемшу отправить в блендер и взбить, затем добавить оливковое масло. Самое главное, не перестараться с маслом, чтобы соус не был жидким.
- В конце добавить любую рубленую зелень.
Салат с тунцом и рисом
Приготовление:15 минут
Этот салат точно оценят любители морепродуктов.
Инредиенты:
- перец болгарский — 1 шт.
- маслины — 10 шт.
- помидоры черри — 10 шт.
- лук красный — ½ шт.
- тунец — 1 банка
- кукуруза консервированная — ½ банки
- лимонный сок — 2 ст. л.
- зелень — 1 пучок
- оливковое масло — по вкусу
- рис — 150 г
Приготовление:
- Нарезать мелко красный лук, перец кубиками, помидоры четвертинками.
- Добавить отваренный рис, тунец и оливки.
- Добавить кукурузу и зелень.
- Все ингредиенты нужно перемешать и полить лимонным соком. Соль и перец по вкусу. Полить оливковым маслом.
Белый винегрет без свеклы
Приготовление: 30 минут
Винегрет со свеклой — классика русской кухни. Все привыкли видеть его практически на любом застолье. Но не стоит отчаиваться, если нер времени на поход в магазин за свёклой, или же этот овощ не пользуется популярностью в семье. На этот случай есть белый винегрет - без свёклы и квашеной капусты. То что нужно в год Белой Крысы.
Ингредиенты:
- картофель — 3-4 шт.
- белая консервированная фасоль — 1 банка
- капуста белокочанная свежая (средняя) — 0,5 кочана
- морковь свежая — 1 шт.
- лук репчатый (крупный) — 1 шт.
- соль — 1,5 ч. л. или по вкусу
- сахар — 1 ч. л.
- уксус столовый 9% — 2-3 ст. л.
- растительное масло — по вкусу
- зелень — по вкусу
Приготовление:
- Крупную луковицу нарезать полосками. Использовать для маринада смесь воды и уксуса один к одному, сахара и половины чайной ложки соли. Смешать маринад и лук, оставить на 15-20 минут.
- Отварить картофель. Нарезать крупными кубиками.
- Тонко нарезать капусту, добавить морковь. Добавить соль и немного примять до появления овощного сока.
- Белую консервированную фасоль переложить на дуршлаг и слить всю жидкость.
- Слить маринад с лука и переложить его к остальным ингредиентам.
- Добавить подсолнечное масло.
- Перед подачей дать салату настояться не меньше часа.
Салат витаминный
Приготовление: 40 минут
Легкий и полезный салат для тех, кто держит форму.
Ингредиенты:
- Перец черный молотый — по вкусу
- Морковь — 1 кг
- Болгарский перец — 0,5 кг
- Яблоки — 1 кг
- Капуста белокочанная — 1 кг
- Зеленый лук — 1 гр
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- Промыть овощи и яблоки. Просушить на салфетке.
- Яблоки и морковку натереть на крупной терке. Капусту мелко нашинковать.
- Зеленый лук мелко нарезать.
- Болгарский перец нарезать мелкими кубиками.
- Перемешать все ингредиенты вместе, добавить соль по вкусу, полить подогретым растительным маслом, так будет еще вкуснее.
Вот так легко можно украсить серые зимние дни вкусными и полезными блюдами. Для приготовления шедевров совсем не обязательно проводить весь день у плиты. Но, при этом, такие салаты удивят абсолютно всех своим разнообразием и большим выбором.