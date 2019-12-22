Что нельзя жарить на чугунной сковороде, рассказал эксперт

22-12-2019, 14:49

Любимая и прочная сковородка может запросто испортить некоторые блюда.

Эксперт поделился с хозяйками собственной хитростью приготовления блюд и рассказал, какие продукты нельзя жарить на чугунной сковороде. Жаренная рыба может сильно испортиться, если приготовить ее на такой посуде. Особенно это касается рыбы, для приготовления которой не применяются приправы и масла. Нежное рыбное филе может превратиться в пюре из-за жесткого материала чугунной сковороды. Для приготовления нежной жареной рыбы повар рекомендует использовать современные сковородки из керамики.

Кроме того, чугунные сковородки впитывают запах. Если часто готовить на одной и той же посуде мясо, а потом пожарить рыбу, вкус блюда изменится за счет запаха мяса. Чтобы такого не случилось, перед приготовлением пищи повар рекомендует смазывать поверхность солью. Некоторые соусы, в состав которых входит уксус, лучше не готовить на чугунной сковороде, так как кислота может повредить жарочный слой и соус получит привкус метала.

Повар рекомендует отказаться от использования чугунной посуды в пользу керамической, так как старые материалы менее практичны. Чтобы вкус блюда оставался идеальным, сковороду нужно использовать для одного-двух продуктов максимум, а это не удобно.