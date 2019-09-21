В Екатеринбурге прошла сходка лузеров Ходорковского

Сегодня, 20:48

В Екатеринбурге прошел форум «Свободные люди», который позиционируют как встречу профессиональных журналистов и блогеров для обмена опытом. На самом деле это одна из многих либеральных сходок, участники которых делятся друг с другом мечтами о революции и развале страны, организованная заочно осужденным в РФ Михаилом Ходорковским.

Открыто сотрудничающая с западными НКО и миллиардерами «Открытая Россия» была признана нежелательной организацией, поэтому для организации сходки беглому олигарху пришлось подключить дочернюю структуру «Объединенные демократы» во главе с Андреем Пивоваровым и своего ручного зверька Дмитрия Гудкова. Разумеется, форум не мог обойтись без таких рупоров пропагандистского цеха, как «Новая газета», «Дождь», «МБХ Медиа» и т.д.

Организатор встречи Андрей Пивоваров, по-прежнему считающий себя председателем нежелательной у нас «Открытой России», находится на свободе по счастливой случайности. За либералом тянется внушительный шлейф нарушений. Например, в 2015 году Пивоваров подстрекал знакомого полицейского к нарушению закона и получил доступ к закрытой базе отдела МВД. В 2017 году сотрудник Ходорковского активно участвовал в мошеннической схеме Алексея Навального, собравшего на фиктивную президентскую кампанию 372 миллиона рублей и потратившего их по своему усмотрению.

При этом Дмитрий Гудков знает о мошенничестве даже больше Пивоварова. Семейство Гудковых долгие годы проворачивает «серые схемы» в Москве и Подмосковье. Вспомнить хотя бы скандал с подмосковными свалками, когда Гудков-младший при помощи депутатского мандата блокировал строительство современного мусороперерабатывающего завода. Позже выяснилось, что Геннадий и Дмитрий – основные бенефициары полигона «Волосово» в Коломне и еще нескольких свалок в Подмосковье. Стоит вспомнить и о семейном коллекторском бизнесе Гудковых. Жертвами нанятых ими отморозков ежедневно становятся десятки людей.

Потеряв место в Госдуме, Дмитрий не прекращал попыток вновь ворваться во власть. В последний раз – в Мосгордуму. Однако Гудкову отказали в регистрации на выборах из-за высокого процента брака в подписных листах. В бланках обнаружили несуществующих и умерших людей, но по-другому запятнавший свое имя политической профнепригодностью Гудков «автографы» собрать не мог.

После провала на выборах он стал одним из организаторов незаконных митингов в Москве. К протестам приложил руку Михаил Ходорковский, но на сегодняшнем форуме «Свободные люди» едва ли вспомнят о несвободных по вине Гудкова и компании людей, сожженных в топке управляемого извне протеста. Скорее наоборот, неудачники Ходорковского будут думать, как втянуть в авантюру новых, как любит называть их Яшин, «дурачков».