Бывший сотрудник ФБК рассказал, зачем Соболь решилась на фальсификацию подписей

Вчера, 23:36

Бывший юрист ФБК Виталий Серуканов рассказал, почему, как он думает, Любовь Соболь пошла на фальсификацию подписных листов для регистрации на выборы в МГД. Эксперт полагает, что в случае неудачной кампании оппозиционеры будут кричать о нарушении демократических прав и об «ужасах режима».

Предвыборная кампания политиков фонда Навального не увенчалась особым успехом. Многим кандидатам не удалось набрать нужного для регистрации количества подписей, и они были вынуждены покинуть гонку. Эксперты считают, что причинами провала являются низкая популярность кандидатов, их неспособность реализовать социальный капитал, превратив его в политический, а также отсутствие адекватной политической программы.

Были среди этих кандидатов и те, кто пытался сгладить потери путем фальсификации подписей горожан. В одном из скандалов оказалась замешана Любовь Соболь, юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией».

Виталий Серуканов считает, что Соболь решила компенсировать свои неудачи подделкой подписей, памятуя о своем провале в 2014 году. В тот год она также баллотировалась в Мосгордуму, но не смогла добрать до нужного количества автографов.

«Говорят, у них реально был такой план. В какой-то момент они банально испугались уголовной ответственности. А сейчас, думаю, наглость окрепла. Их технологии провокаций тоже стали мощнее. Поэтому, мне кажется, они готовы пойти на фикцию», - заявил бывший юрист ФБК.

Серуканов полагает, что в случае, если московский избирком инициирует проверку подписей и откажется принимать фальшивые, оппозиционеры под эгидой Навального начнут кричать про «ужасы действующего властного режима».

Бывший сотрудник ФБК уверен, что акция с закидыванием агитационных кубов Соболь фекалиями на руку подручной Навального, но никак не властям. Происшествие помогло ей засветиться в СМИ, «поднять шум», уверить всех в том, что избирательная кампания срывается из-за козней врагов.

Виталий Серуканов не одобряет того, что сейчас оппозиционные активисты при каждом удобном случае ссылаются на «травлю». Однако Навальный и его команда, рассуждая о принципах демократии и о свободном праве голоса, одновременно травят своих конкурентов. Пример тому – Федермессер, Кац, Винокурова.

Напомним, недавно в Пресненском районе нашли подпольную фабрику по фальсификацим подписных листов в пользу Соболь. Один из сотрудников, «рисовавших» подписи, рассказал, что работу ему предложила Ольга Ключникова, тесно сотрудничающая с ФБК.