Доктор Мясников считает причиной рака «звёзд» внедрение стволовых клеток

Специалист считает, данный метод омоложения применяли Жанна Фриске, Дмитрий Хворостовский, Александр Абдулов, Михаил Задорнов, Олег Янковский, Анна Самохина. Все ушли из жизни от онкологии.
Александр Мясников сообщил, стволовые клетки, которые звёзды используют для омоложения, могут провоцировать рак. Доктор считает правдивыми слухи о влиянии на появление рака операций на стволовых клетках.
Медик отметил, стволовая клетка способна превратиться в любую клетку человеческого организма. Однако, она способна на неконтролируемый рост и имеет «приказ на разрушение», в сравнении с обычной клеткой. Это роднит её с раковыми образованиями.
Средняя продолжительность жизни стволовой клетки, продолжил Мясников, от четырёх до шести недель. Однако, она после этого, подобно раковым и опухолевым, не спешит умирать и продолжает жить по своим законам и развивается бесконтрольно.
Мясников привёл пример. Израильские учёные ввели стволовые клетки ребёнку при болезни нервной системы. Позднее у малыша развился рак именно в месте введения того, что медики считали помощью для него. Доктор уверен, будущее за стволовыми клетками, но на сегодняшний день наука не может предотвратить риск онкологии.
Стволовые клетки — будущее человечества и позволят выращивание печени, сердца и почек. Однако, методики пока не совершенны, и звёзды напрасно надеялись на их универсальность.