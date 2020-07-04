Доктор Мясников считает причиной рака «звёзд» внедрение стволовых клеток

Вчера, 16:13

Специалист считает, данный метод омоложения применяли Жанна Фриске, Дмитрий Хворостовский, Александр Абдулов, Михаил Задорнов, Олег Янковский, Анна Самохина. Все ушли из жизни от онкологии.

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Александр Мясников сообщил, стволовые клетки, которые звёзды используют для омоложения, могут провоцировать рак. Доктор считает правдивыми слухи о влиянии на появление рака операций на стволовых клетках.

Медик отметил, стволовая клетка способна превратиться в любую клетку человеческого организма. Однако, она способна на неконтролируемый рост и имеет «приказ на разрушение», в сравнении с обычной клеткой. Это роднит её с раковыми образованиями.

Средняя продолжительность жизни стволовой клетки, продолжил Мясников, от четырёх до шести недель. Однако, она после этого, подобно раковым и опухолевым, не спешит умирать и продолжает жить по своим законам и развивается бесконтрольно.

Мясников привёл пример. Израильские учёные ввели стволовые клетки ребёнку при болезни нервной системы. Позднее у малыша развился рак именно в месте введения того, что медики считали помощью для него. Доктор уверен, будущее за стволовыми клетками, но на сегодняшний день наука не может предотвратить риск онкологии.

Стволовые клетки — будущее человечества и позволят выращивание печени, сердца и почек. Однако, методики пока не совершенны, и звёзды напрасно надеялись на их универсальность.