Глава Сбербанка посоветовал россиянам отказаться от наличики из-за коронавируса

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ирус может передаваться через банкноты и попадать в организм.

Глава Сбербанка Герман Греф рекомендует россиянам воздержаться от использования наличных денег и перейти на бесконтактную оплату. Так люди смогут оградить себя от заражения коронавирусом через купюры. Стоит отметить, если россияне массово перейдут на использование карт, Сбербанк получит в марте невероятную прибыль.

Однако к данной рекомендации стоит прислушаться ради собственной безопасности. Всем известно, что бумажные купюры и мелочь действительно переносят на себе десятки бактерий и вирусов. Если избежать использования налички не удалось, следует мыть руки или протирать спиртовыми салфетками каждый раз после контакта с банкнотами.

Центробанк уже сообщал, что вводит меры безопасности для граждан. В банки России начали поступать чистые банкноты, которые выдерживают в карантине 14 дней. В результате, даже если на них сохранился вирус, он умирает.

Ранее стало известно, почему россияне массово скупают продукты в супермаркетах. Причина в том, что многие вынуждены находиться на карантине, а значит закупиться продуктами на очередную неделю невозможно. Поэтому тысячи людей заранее запаслись продуктами и другими бытовыми принадлежностями, чтобы ни в чем не нуждаться на период карантина.