Офтальмолог: Как не ослепнуть из-за соринки в глазу

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Секрет кроется в правильной технике.

При ощущении помехи в глазу рука так и тянется почесать глаз. Кажется, что это сразу поможет. Однако, это не совсем так.

Завернувшаяся ресничка, соринка, волокно ватного спонжа или кусочек туши для ресниц очень часто попадают в глаз. Это приносит не только дискомфорт, но и может оставить без глаза.

Офтальмолог Тамара Сергеева обратила внимание на то, что «чесать глаз при попадании инородного тела в глаз ни в коем случае нельзя, потому что это травмирует нежную склеру и повышает риск попадания инфекции».

Она рассказала, что нужно делать, чтобы не ослепнуть из-за соринки в глазу.

Глаз очень нежный орган, поэтому мизерная соринка может привести к травме. Это сразу отразится на остроте зрения, а впоследствии, может привести к катаракте и слепоте. Кроме этого, повреждённая склера является входными воротами для инфекции. А это может привести к гнойному расплавлению и потере глаза. Поэтому, нужно сразу обратиться к специалисту. Но если нет такой возможности, то правильная техника промывания глаза поможет решить проблему.

Нужно промыть глаз тёплой кипячёной водой от наружного уголка ко внутреннему. Это поможет вымыть соринку.

Нужно взять двумя пальцами верхнее веко глаза и наложить на нижнее. Это вызовет слезу, и она промоет глаз. В 80% случаев это помогает вымыть соринку.

Даже если эти методы помогли, необходимо обратиться к офтальмологу, чтобы исключить травмирование глазной склеры. Это поможет сохранить здоровье глаза и зрение.