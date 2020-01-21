Офтальмолог: Как не ослепнуть из-за соринки в глазу

Секрет кроется в правильной технике.
При ощущении помехи в глазу рука так и тянется почесать глаз. Кажется, что это сразу поможет. Однако, это не совсем так.
Завернувшаяся ресничка, соринка, волокно ватного спонжа или кусочек туши для ресниц очень часто попадают в глаз. Это приносит не только дискомфорт, но и может оставить без глаза.
Она рассказала, что нужно делать, чтобы не ослепнуть из-за соринки в глазу.
Глаз очень нежный орган, поэтому мизерная соринка может привести к травме. Это сразу отразится на остроте зрения, а впоследствии, может привести к катаракте и слепоте. Кроме этого, повреждённая склера является входными воротами для инфекции. А это может привести к гнойному расплавлению и потере глаза. Поэтому, нужно сразу обратиться к специалисту. Но если нет такой возможности, то правильная техника промывания глаза поможет решить проблему.
- Нужно промыть глаз тёплой кипячёной водой от наружного уголка ко внутреннему. Это поможет вымыть соринку.
- Нужно взять двумя пальцами верхнее веко глаза и наложить на нижнее. Это вызовет слезу, и она промоет глаз. В 80% случаев это помогает вымыть соринку.
Даже если эти методы помогли, необходимо обратиться к офтальмологу, чтобы исключить травмирование глазной склеры. Это поможет сохранить здоровье глаза и зрение.