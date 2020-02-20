Ученые назвали две причины ускорения старения

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Эксперты из Петрозаводского государственного университета уверены, что жители мегаполисов стареют быстрее остальных россиян.

Как пояснили авторы исследования, на ускорение старения влияют «белые ночи» и сильное освещение мегаполисов. Исследование, которое позволило выявить такую особенность, проводилось на белых крысах. Ученые установили, что постоянное пребывание животных в освещенном пространстве приводило к нарушению биоритма.

В результате продолжительность жизни грызунов сокращалась. Ученые отметили, что преждевременному старению из-за данных факторов более подвержены жители северных районов России, а также жители Москвы, Петербурга и других мегаполисов. Чтобы предотвратить раннее старение, эксперты рекомендуют соблюдать «режим темноты» в период с 20.00 до 22.00. При этом ложить спать лучше в 22.00, чтобы наладить биоритм и высыпаться.

Ведь недосып нарушает работу организма и также приводит к преждевременному старению. Ранее ученые нашли связь между сидячим образом жизни и ранним старением. Тем, кто большую часть своей жизни проводит сидя, эксперты рекомендуют делать зарядку каждое утро. Стоит уделять хотя бы 15 минут в день легким физическим упражнениям.