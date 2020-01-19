Главные опасности крещенского купания в проруби назвал врач

Сегодня, 11:07

Пьяный ныряльщик в гораздо большей опасности, чем человек с больным сердцем.

Терапевт предупредил — кроме самого человека никто не позаботится о его здоровье. Особенно актуально перед погружением в ледяную воду.

Александр Зуев, терапевт из Воронежа, устал напоминать свои пациентам, что купание в проруби — не простой обряд. Закаливание в морозной воде действительно полезно для организма, но исключительно для подготовленного. Новичок, сунувшийся сразу с головой под воду на целую минуту не получит ничего, кроме ужасного стресса для организма и несколько заболеваний, предупредил врач.

Так, в особой опасности находятся люди с любыми сердечно-сосудистыми заболеваниями. Резкое погружение в воду провоцирует сужение сосудов, из-за чего вероятность обострения имеющихся проблем, а также инсульта, повышается в несколько раз.

В категории риска находятся люди с психическими расстройствами и стрессом. Александр Зуев предупредил: «Из-за сужения сосудов кровоснабжение мозга ухудшается, что может вызвать внезапную нетипичную реакцию со стороны человека. Известны случаи, когда вместо 30 секунд-минуты человек проводил под водой гораздо больше времени, потому что ему так захотелось. Это очень страшное зрелище, особенно для детей».

Но больше всех в возможных неприятностях врач винит алкоголь. В состоянии опьянения увеличивается приток крови к коже, из-за чего человек не ощущает мороз так сильно. Добавив к этому ещё и притупленность сознания, можно получить лихача, который «легко просидит под водой и 5 минут», ведь совсем не холодно. После такого даже полностью здоровый человек гарантировано окажется в больнице, а если добавить ещё и имеющиеся заболевания, то можно забыть о счастливой жизни на долгие месяца, утверждает врач.

Александр Зуев напоминает, что каждому человеку стоит посетить врача перед купанием в мороз. Только так можно понять, стоит ли готовится к погружению в настоящую прорубь, или же просто обойтись контрастным душем или обливанием освящённой водой.