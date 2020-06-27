Морепродукты с омега-3 снижают сахар в крови

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Иранские учёные сообщили, что креветки и красная рыба особенно полезны для метаболизма глюкозы.

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Информацию разместил портал Medical Note. Исследователи установили, что омега-3 окажут помощь в улучшении здоровья.

Медики проинформировали, антиоксиданты выводят из организма свободные радикалы, влияющие на уровень сахара в крови. К ним относятся Каротиноиды (жиры), которые содержатся в овощах и фруктах, и придают им ярко-оранжевый цвет. Особый потенциал показал астаксантин. Он содержится в красной рыбе, креветках и других морепродуктах.

Исследование продолжалось два месяца. Иранские медики установили, что у диабетиков, которые получали астаксантин, снижалась масса жира в организме и уменьшалось давление. Кроме того, этот атиоксидант понижал в крови концентрацию глюкозы. Иранские учёные сделали вывод, что каротиноид астаксантин помогает при высоком давлении и повышенном уровне холестерина. Кроме того, этот антиоксидант повышает иммунитет, помогает сохранить молодость кожи и предотвратить раннее старение.

Таким образом, людям с повышенным сахаром в крови следует включать в свой рацион морепродукты с омега-3.