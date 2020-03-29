В Тюмени официально подтвердился 4-й случай заражения коронавирусом

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У мужчины были симптомы ОРВИ. Быстро диагностировать COVID-19 удалось благодаря действиям местным врачей.

В Тюмени подтвердился 4-й случай заражения коронавирусом. В данный момент мужчина находится в стационаре под наблюдением врачей. Тюменец, как сообщает REGNUM, ранее контактировал с заболевшим человеком, после чего у него появились симптомы ОРВИ. Сейчас четвертый заболевший находится в стабильном состоянии, высокой температуры и явных симптомов нет.

Помимо действий врачей, пациент чувствует себя хорошо благодаря собственному сильному иммунитету. Напомним, что первой заболевшей COVID-19 в Тюмени была студентка, прибывшая из Китая. Позднее коронавирус диагностировали мужчине, который ранее посещал Швейцарию и Карибы в рамках научной конференции.

25 марта Владимир Путин призвал россиян отказаться от массовых мероприятий и придерживаться карантина. Жители всей России должны осознавать, что прекращение распространения COVID-19 зависит от каждого. Даже не имея внешний проявлений, любой может уже сейчас являться носителем вируса и передавать его другим людям, которые имеют слабый иммунитет.