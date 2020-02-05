Чеснок спасает от коронавируса - врач

Вчера, 22:27

Видимо, эпидемия вируса из Китая в России неизбежна.

Врач-отоларинголог Владимир Зайцев сообщил, что чеснок действительно способен спасти человека от коронавируса 2019-nCoV. Но популярный в России овощ не может самостоятельно убивать вирусы и бактерии, но он способствует повышению иммунитета. По статистике смертей от коронавируса, больше всего от заболевания умирают старики, дети и люди с ослабленной иммунной системой.

Чеснок же, если употреблять его в умеренных количествах, стимулирует работу иммунитета и делает организм устойчивым к различным вирусам, в том числе и коронавирусу из Китая. Врач рекомендует уже сейчас добавить чеснок в свой рацион. Максимум, который поможет укрепить иммунитет - один зубчик в день. Если есть больше, начнется обратный эффект и иммунная система ослабнет.

Ранее врачи рассказали, как отличить коронавирус от обычного гриппа, ведь симптомы этих болезней очень схожи. Коронавирус после инкубационного периода, который длится 2-14 дней, поражает нижние дыхательные пути - бронхи и легкие. Грипп же в свою очередь, имея инкубационный срок 1-2 дня, сразу воздействует на верхние дыхательные пути - появляется насморк и боль в горле. Температура при этом повышается в обоих случаях. При первых симптомах проявления недуга следует обратиться к врачу.