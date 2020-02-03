Как активировать рост новых волос, рассказал эксперт

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Когда на голове «три волосины», а хочется иметь густые волосы, стоит воспользоваться советом эксперта.

Мало кто знает, но активировать рост новых волос можно и это не так сложно, как кажется. Не обязательно для этого идти к косметологу и проводить мезотерапию, тратить большие деньги за результат, который может и не наступить. Итак, чтобы начали расти новые волосы, необходимо использовать настойку стручкового перца на спирту. Купить это средство можно в аптеке или специализированном магазине. Чтобы ускорить рост волос, необходимо втирать «ядрёную» настойку в кожу головы один раз в неделю, не чаще.

Стручковый перец обладает уникальным прогревающим свойством. Благодаря его действию кровь на коже головы будет циркулировать в три раза лучше, чем в спокойном состоянии. Этот эффект как раз и провоцирует активацию роста новых волос. Однако это средство имеет и противопоказания. Не стоит втирать настойку в кожу, если имеются кожные заболевания, раны, воспаления. Также не стоит втирать, если под волосами есть родинки.

Использовать стручковый перец можно только в том случае, если кожа головы полностью здорова. Узнать об этом можно только после посещения врача. Также рекомендуется перед применением перца провести тест на аллергическую реакцию. Для этого несколько капель настойки следует поместить на запястье и подождать полчаса. Если сильных покраснений и аллергии не будет, можно применять масло на коже головы.