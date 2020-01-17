Конфеты нужно есть: Доктор Комаровский рассказал, почему сладости для детей не настолько вредные

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Обычные леденцы помогут ребёнку легче перенести тяжёлую болезнь.

Все родители знают, что конфеты — сладкий яд для детей, и радовать ими стоит только в редких случаях. Известный педиатр назвал 2 причины, когда обычная конфета для ребёнка будет полезнее кучи лекарств.

Чрезмерное употребление сладостей действительно пагубно влияет на здоровье не только маленького ребёнка, но и взрослого человека. Потому важно знать, когда очередной леденец будет не просто набором калорий, которые оставят свой след на талии, но и действующим лекарственным средством, не уступающим эффективности оригинальной фармацевтике.

Евгений Комаровский выделил 2 случая, когда обычная мятная конфета будет наиболее эффективна. Первый — боль в горле, когда ребёнку тяжело есть и разговаривать из-за отёка и раздражения слизистой. В таком случае поможет способность леденцов провоцировать слюноотделение. В процессе рассасывания конфеты ребёнок часто глотает, тем самым смачивая горло и снимая с него болевые ощущения. Это действительно эффективный способ, который призван заменить различные спреи и антибиотики, сообщил педиатр.

Второй случай, когда конфета лучше лекарства — тошнота и рвотный позыв. Евгений Олегович был в ужасе, когда узнал, что некоторые родители дают маленьким детям таблетки от укачивания при тошноте, ведь с этим может справиться мятный леденец. По мнению врача, это лучшее средство даже для взрослых, и способно побороть тошноту при болезни, волнении или укачивании. При этом, в отличии от таблеток, никак не вредят здоровью и не имеют никаких побочных эффектов.

Евгений Комаровский напомнил, что при всей своей полезности, леденцы всё ещё обладают большим количеством сахара. Потому важно понимать разницу между одной конфеткой при боли в горле, и килограммовым пакетом сладостей просто так. «Даже яд в небольшом количестве может быть лекарством, а передозировка лекарства — ядом», — предупредил педиатр.