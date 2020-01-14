Врачи назвали 5 ошибок лечения гипертонии

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Это приводит к тому, что лечение не приносит результатов.

Врачи отмечают, что люди с высоким давлением склонны совершать одни и те же ошибки. Это становится причиной инсультов, инфарктов и энцефалопатии, рассказала кардиолог Наталья Волошина. В каждых 68 случаях инфаркта и 78 инсульта из 100 — пациенты недостаточно контролируют свою гипертонию. Самых типичных ошибок 5:

1. Больной принимает лекарства не по расписанию, а только во время приступа. Или перестаёт принимать лекарство, как только почувствует улучшение. Болезнь долго развивается бессимптомно и человек привыкает к высокому давления, начинает считать его «своей нормой». Поэтому не считает нужным всё время его опускать. В то время как нарушение схемы приёма препаратов — прямая дорога к гипертоническому кризу.

2. Пациенты пытаются снизить давление резко, сразу. А это лучше делать в течении 2-3 месяцев. Иначе легко нажить себе ишемию сердца, мозга или другого органа.

3. Люди пытаются вылечиться народными методами, пренебрегая медикаментами. Якобы, чтобы сохранить печень или сэкономить. Но растительные препараты действенны только на первой стадии и не эффективны при хронической форме.

4. Гипертоники стараются избегать физических нагрузок. Это приводит к застойным явлениям, увеличению веса и ухудшению кровоснабжения. Гипертонику очень важно как можно больше двигаться. Но не на силовых тренажёрах, конечно.