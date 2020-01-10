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Вместе с этим улучшится работоспособность.

По всему миру зарегистрировано более 30% жителей с болезнями печени. Одна из главных причин поражения органа — переизбыток аммиака в организме. Медиа-врач поможет россиянам определить и обезвредить «врага» здоровья.

Эксперт предупреждает, что признаки повышенного уровня аммиака в крови могут запутать. Симптомы могут быть признаком многих других болезней.

«Хроническая усталость, нарушение сна, раздражительность и слабость говорят о переизбытке аммиака», — объясняет медиа-врач.

Если симптомы начали проявляться после новогодних праздников, время лечить печень. Скорее всего причина в перегрузке органа, что привело к нарушению обмена веществ.

Доктор Агапкин предложил 3 экспресс-метода оздоровления печени: