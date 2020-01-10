Вместе с этим улучшится работоспособность.
По всему миру зарегистрировано более 30% жителей с болезнями печени. Одна из главных причин поражения органа — переизбыток аммиака в организме. Медиа-врач поможет россиянам определить и обезвредить «врага» здоровья.
Эксперт предупреждает, что признаки повышенного уровня аммиака в крови могут запутать. Симптомы могут быть признаком многих других болезней.
Если симптомы начали проявляться после новогодних праздников, время лечить печень. Скорее всего причина в перегрузке органа, что привело к нарушению обмена веществ.
Доктор Агапкин предложил 3 экспресс-метода оздоровления печени:
- Отказ от вредной пищи и напитков. Ни одно застолье не обходится без вкусной, но вредной еды. Чрезмерное употребление таких блюд провоцирует ожирение печени.
- Белковые диеты также губят орган. Обильное поступление белка в организм вместе с физическими нагрузками приводит к резкому увеличению аммиака. Печень не может справляться с рационом, и это провоцирует её ослабление.
- Приём специальных витаминов. Это могут быть как просто полезные продукты для печени, так и специальные лекарства. В ежедневный рацион лучше всего включать морскую капусту, семена льна, сухофрукты и цикорий. Принимать лекарства нужно только по назначению врача.