Московский врач назвал 5 популярных ошибок лечения высокой температуры

Вчера, 21:58

Более 60% россиян неправильно сбивают температуру, из-за чего появляются новые симптомы.

Такая мелочь может привести к серьёзным осложнениям. Врач Виталина Соболева научит правильно бороться с температурой, чтобы избежать заболеваний сердца и почек. Эксперт поделилась личным опытом и результатами исследованиями других врачей. В ходе опроса выяснилось, что жители России предпочитают альтернативное лечение медикаментозному.

«Мы привыкли слепо верить народной медицине. Некоторые рецепты бабушек могут сбить температуру, но гробят органы. Вот почему лечение должно осуществляться с медицинским подходом», — объясняет эксперт.

Московский врач назвала 5 популярных ошибок лечения высокой температуры. Одно из самых распространённых средств против жара — утепление. Такой способ провоцирует распространение инфекции, а не «убивает» её. Помимо этого, сильная нагрузка приходится на сердечно-сосудистую систему. Вторая ошибка — ограждать больного от холодного воздуха. Особенно этот метод актуален зимой, когда на окном мороз. Тёплый и сухой воздух помогает размножаться вирусам. Нужно проветривать комнату больного с интервалом каждые 3 часа по 10 минут. При холоде у вирусов меньше шансов выжить.

Сбивать температуру раньше времени очень вредно, пока она не поднимется до 38,5°. Неоправданный приём жаропонижающих средств не способствует выздоровлению. Такие лекарства сильно сказываются на здоровье почек, а также часто вызывают аллергию.

Ещё одним заблуждением является народное лекарство от больного горла и жара — молоко с мёдом. Молочные белки мешают выведению вирусов, а также перегружают ЖКТ. Другие «бабушкины» методы, вроде ингаляции, горчичников или банок, только вредят при лечении, а температура от них скачет.

При первых проявлениях жара, нужно обратиться к терапевту и взять больничный, советует Виталина Семёновна.