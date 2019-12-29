29-12-2019, 03:53

Народный метод помог молодой маме в борьбе с болью и уплотнениями.

В своём инстаграм-аккаунте Екатерина Усманова поделилась собственным опытом лечения лактостаза. После рождения дочери, девушка столкнулась с заболеванием. Спустя несколько дней лечения капустой ей удалось стать на путь выздоровления.

Изначально Екатерина отнеслась к народной медицине с недоверием. Ради эксперимента девушка решила опробовать метод,и он помог. Фитнес-тренер Усманова назвала положительную сторону лечения лактостаза капустой. Молодая мама прикладывала измельчённые листья белокочанной капусты к груди. Для этого необходимо предварительно сделать кашицу из листьев овоща. Лучше всего воспользоваться блендером.

Полученный состав следует прикладывать к груди на 20 минут 3 раза в день. После этого состав убирается, а грудь промывается мыльным раствором. Благодаря богатому химическому составу продукта, он обладает обезболивающим свойством. В листьях много витаминов и микроэлементов. Проникая через поры кожи, он ускоряют работу организма. За счёт этого исчезают уплотнения.

Также Екатерина отметила важность разминки груди во время лактостаза. Кроме этого, нужно почаще прикладывать ребёнка. Все эти действия эффективно сказываются на рассасывании уплотнений. В случае, если самочувствие очень плохое или поднялась температура, нужно обратиться к врачу. Самолечение может навредить здоровью.