«Да хоть голый, но в шапке»: Доктор Комаровский рассказал, как надо одевать детей зимой

29-12-2019, 05:53

80% тепла тела выходит через голову.

Простудить голову и получить менингит — вопрос времени, когда не носишь шапку. Доктор рассказал, когда и почему стоит надевать головной убор.

Шапка — это постоянный атрибут любого человека зимой, ведь без неё повышается вероятность заболевания болезнями. Наиболее восприимчивы к болезням именно дети. Доктор Комаровский рассказал, как надо одевать детей зимой, чтобы они не простыли.

Комаровский отметил, что не существует особой медицины для «шапочных» показаний, но определённые заболевания, которыми могут заболеть дети без шапок. К главным болезням относится менингит, отит, гайморит и ангина. Все они могут возникнуть при сильном прохладном ветре или длительном обморожении.

«Да хоть голый, но в шапке», — заявляют представители старшего поколения. Исходя из своего опыта, старшее поколение знает, что 80% тепла всего тела выходит именно через голову. Если сохранить тепло головы под шапкой, то вероятность заболеваний зимой снизится.