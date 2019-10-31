Главный онколог страны назвал 5 продуктов, гарантированно вызывающих рак

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Каким образом то, что мы едим, может повлиять на вероятность развития онко-опухоли.

Дело даже не в самой пище, а том сколько и как мы едим. Даже самая вредная пища в небольшом количестве разово не сможет серьезно навредить здоровому организму. Но если принимать ее систематически, ведя при этом нездоровый образ жизни, то риск заболеть возрастает неизмеримо.

К продуктам, количество которых обязательно нужно контролировать в рационе врач относит: Красное мясо (говядина, свинина, баранина) и переработанные мясные продукты. Даже в небольших количествах, но ежедневно, они повышают риск прямо пропорционально своему весу в десятки раз. Это доказано экспериментально. Ни рыба, ни птица не оказывают такого же действия.

Алкоголь вообще и красное вино в частности. Бокал вина ничего плохого вам не сделает. Но постоянное превышение допустимой дозы не только увеличит риск возникновения опухоли. Но и разрушит мозг. Превышение этанола на 10г. в день свыше нормы увеличивает риск на 8%.

Фастфуд, газировки, попкорн. Огромное количество сахара, сахарозаменителей, транс-жиров, красителей, консервантов, и т. и т.п. И ничего полезного для здоровья.

Собственно, сахар. Это не только ожирение, гипертония, развитие инсульта, но и рака тоже. Сахар коварен, он нынче повсюду – в газировках, в полуфабрикатах, в выпечке, в соках, даже в «полезных» йогуртах и творожках, в том числе обезжиренных.

Жаренное, маринованное, консервированное. Вещества, которые образуются в процессе приготовления такой пищи, ни в коей мере не способствуют здоровью в больших количествах.

Ну и на десерт – гиподинамия, курение и стресс.

«Жирная пища, различные пищевые добавки, в том числе употребляющиеся в фаст-фуде, красное мясо в неимоверном количестве, алкоголизм, малоподвижный образ жизни и ожирение — это факторы, которые совершенно точно считаются канцерогенными», — говорит внешатный онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн.