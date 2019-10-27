Доктор Бубновский дал советы, как укрепить иммунитет

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Врач утверждает, что защититься от простуды помогут не таблетки, а закаливание ног.

Доктор Бубновский известен тем, что он лечит заболевания не с помощью медицинских препаратов, а народными методами и физическими упражнениями. Своими зрителями Сергей Михайлович дал советы, которые помогут укрепить иммунитет и избежать сезонных вирусных заболеваний. «Я не понимаю, как можно поднимать иммунитет с помощью таблеток» – говорит доктор. В отличии от препаратов, которые, наоборот, садят иммунитет, а не укрепляют его, простое закаливание водой поможет защитить себя от разных видов гриппа. Всем известны традиционные закаливания баней и прыжками в прорубь, но про то, что нужно закаливать ноги холодной водой не знает практически никто. «Люди, вместо того чтобы закаливать ноги холодной водой, надевают несколько теплых носков и сапоги, но именно закаливание стоп поможет избежать этих проблем».

Для того, чтобы организм своевременно реагировал на простуду и вирусы, нужно делать ванночки с холодной водой по 5-10 секунд. Такую процедуру доктор рекомендует выполнять в домашних условиях. При этом организм будет очищаться, тем самым вызывать повышенное потоотделение, поэтому встреча с нежелательным холодным воздухом может только навредить. Чтобы закрепить успех можно выпить горячий чай с медом и лимоном или с вареньем.

Сергей Михайлович настоятельно рекомендует отказаться от горчичных порошков и прочих ванночек для ног, а заменить их на закаливание. Такая процедура поможет не только укрепить иммунитет, но и избавит от боли в голеностопных суставов и коленей.