Малышева рассказала, дефицит какого минерала провоцирует рак и почему нужно есть горчицу

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Каждые 10 минут человеческое тело производит онкоклетку, а недостаток этого вещества повышает риски заболеваемости в несколько раз.

В очередной программе «Жить Здорово» Елена Малышева разбирала известный всеми продукт – горчицу. После рассказов про полезные свойства, где главным достоинством душистой заправки является селен, телеведущая заявила о том, что, на сегодняшний день, у людей отмечается массовый недостаток этого минерала.

Чуть позже Малышева объяснила, что дефицит селена зафиксирован у тех, кто страдает онкологией или находится в предраковом состоянии.

И, действительно, недостаток данного вещества ослабляет иммунитет и провоцирует различные расстройства и заболевания. Объясняется это тем, что вещество является сильнейшим антиоксидантом, выводящим токсины из организма. Также он обладает мощной защитной функцией, тем самым повышает устойчивость к различным болезням. При этом в селене был обнаружен белок, способный подавлять различные новообразования и угнетать действия свободных радикалов, тем самым противостоя пробуждению мутированных ДНК, именуемых раковыми клетками.

При этом не стоит забывать, что каждые 10 минут человеческое тело производит онкоклетку, а если организм испытывает дефицит селена – риски возникновения рака возрастают в разы.

Поэтому в целях защиты, а также в период общей вирусной заболеваемости, Елена Васильевна Малышева предлагает вкусную профилактику – горчицу, наполненную не только витаминами, но и главным антиоксидантным веществом – селеном, способным оградить человеческое тело от тяжёлых болезней и восполнить иммунные запасы. При этом есть её нужно не только с хлебом, но и с вялеными яблоками, а также использовать в качестве маринада для мяса.