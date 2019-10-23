Дефицит Йода можно выявить по волосам - эндокринолог

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В первую очередь недостаток этого компонента отражается на работе щитовидной железы и в результате может случиться гормональный сбой.

Эндокринолог София Уварова рассказала, как каждый человек может определить дефицит йода по волосами на голове. Если в организме есть недостаток этого компонента, волосы становятся ломкими и тусклыми. Несмотря на то, какой шампунь использует человек, или как хорошо ухаживает за шевелюрой, волосы быстро становятся сухими и кончиков и жирными у корней.

Если удалось выявить дефицит йода, не стоит идти в аптеку и покупать таблетки, дабы восполнить недостаток этого компонента. Ведь можно добавить в рацион те продукты, которые богаты содержанием йода. Как минимум, это йодированная соль. Если заменить обычную соль в рационе на йодированную, это позволит быстро восстановить йодный баланс в организме. Эндокринолог рекомендует добавить на обед печень трески, картофель, чернослив и тунец.

Врач также отметил, что дополнительный прием йода в виде таблеток должны выписывать только врачи, самостоятельный прием может стать причиной серьезных последний для организма. Восполнять дефицит йода в виде добавления таблеток назначают беременным женщинам и кормящим матерям. Людям, не относящиеся к этим группа, рекомендуется менять свой рацион питания для повышения уровня йода.