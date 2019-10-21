Доктор Мясников рассказал, какие популярные лекарства вызывают зависимость

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Ежегодно россияне тратят миллиард долларов за лекарства-пустышки.

Снотворные, успокаивающие и лекарства от насморка – быстрее всего вызывают зависимость. В некоторых случаях вылечиться сложнее, чем после наркотиков.

Фармакология 21 века напрямую связана с «подсаживанием» населения на лекарственные препараты. Это выгодный бизнес для страны. Доктор Мясников заявил, что за год россияне относят в аптеки миллиард долларов. И поэтому важно, чтобы человек постоянно покупал лекарства и тратил кучу денег на лекарства-пустышки. Почему они пустышки? Снотворные, успокаивающие и препараты от насморка, в большинстве случаев, вызывают привыкание, а помощи здоровью никакой.

В России медицина сильно отличается от мировой. Если в большинстве стран фармакологические компании борются за здоровье человека, предлагая нужные ему препараты, то в России это направлено на целевой бизнес.

«Главное, чтобы деньги приносили», - говорит врач.

Доктор Мясников также подчеркнул, что ряд лекарств для поднятия калия вовсе не помогают людям и это было доказано в 70 годах прошлого века.

«У нас масса лекарств, которые вам не нужны. Если вы не какой-то хронически больной, то не должны принимать больше 4 препаратов. Если есть серьёзные проблемы с сердцем, повышен сахар, холестерин, давление, появились приступы стенокардии. То здесь уже никуда не деться – статины, аспирин, препараты по типу эналаприла – это ваше, никуда не уйти. Снижение веса, движение и правильное питание эффективнее таблеток», - говорит Мясников.

В итоге следует, что россияне популярными лекарствами скрывают свою лень и нежелание заниматься правильным питанием. Он уверен, что 2/3 лекарств бесполезны и вызывают зависимость. Но ни в коем случае не надо заниматься самолечением, а важно консультироваться с врачом – надо ли употреблять успокаивающие или снотворные.