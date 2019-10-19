Деньги на запорах: Доктор Комаровский критикует не рекламные лекарства

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Врач сомневается в опыте коллег и пиарится на детских болезнях.

Если лекарство не указано в книге Комаровского, значит оно не нужно детям, утверждает доктор. Люди считают, что врач рекламирует свои продукты, не пытаясь помочь.

Современное развитие фармакологии приводит к тому, что ежегодно на прилавках аптек появляются сотни новых лекарственных препаратов. Такие средства проходят проверки и назначаются от России до Австралии, но доктор Комаровский критикует их.

Популярный врач-педиатр выругал детские средства против запора, назначаемые практикующим детским хирургом-проктологом, ведь они не указаны в его книгах. Комаровский утверждает, что написанная им литература подходит как для родителей, так и для практикующих врачей, с большим опытом и медицинским образованием за спиной.

Хирург назначил комплекс препаратов для лечения запоров и причин их возникновения у 10-месячной девочки, но Комаровский призывает не выполнять это назначение и употреблять только «сироп Лактулозы», рекомендованный в его книгах. После этого заявления часть постоянных фанатов Комаровского задались вопросом, а не пиарит ли он рекламные лекарства, критикуя при этом не оплаченные. В трудах теле-педиатра много дорогих лекарств, которые легко заменятся более дешевыми аналогами, но доктор обходит их стороной.

Вполне вероятно, что Комаровский делает деньги на запорах и других популярных заболеваниях, пользуясь своей медийной популярностью. Для этого педиатр даёт действительно дельные и правильные советы, но предлагаемые лекарства приносят ему прибыль, считают бывшие поклонники. Сам педиатр не стесняется рассказывать, что в нескольких его книгах содержится одинаковая информация и разница состоит только в обложках, но люди продолжают покупать такие материалы, веря «милому усатому дяденьке с телевизора».