Кашпировский рекомендует психологическую привязку на луну, чтобы излечить заболевания

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По мнению последователей врача, такой сеанс помогает восстановить силы и справиться с недугами.

Методика было придумана доктором больше 20 лет назад, когда он был в Днепропетровске. Большинство женщин, которые приходили на выступления известного доктора, жаловались на серьезные заболевания грудной железы. Не имея большого количества времени, Анатолий Кашпировский придумал использовать телеграфный столб, который не использовался в этом городе уже давно. Он предложил женщинам подойти к этому телеграфному столбу в 7 часов утра и обнять его, прижаться грудью и простоять так на протяжении 15-20 секунд. После этого доктору присылали множество сообщений с благодарностями и известиями о том, что страшные диагнозы исчезли. Сам Кашпировский уверен, что все дело в психологической привязки. Именно она помогла женщинам поверить в исцеление и победить болезнь.

С тех пор эксперт придумал использовать психологическую привязку на луну 15 числа каждого месяца. Доктор рекомендует при этом обязательно слушать музыку, которую написала его дочь. Каждое 15 число месяца Кашпировский делится с пользователями в сети музыкой, которая помогает пациентам привязаться к луне и исцелиться от телесных заболеваний. Для того чтобы совершить привязку, необходимо выбрать время в промежутке между 19:00 и 23:00 часами. Человек должен написать на листочке вещи, от которых бы он хотел избавиться или какие хотел бы приобрести, прочитать этот список и забыть о нем. Смотреть на луну нужно 2-5 минуты, а на фоне обязательно должна играть специальная музыка. Если так совпало, что в этот день нет луны, доктор рекомендует не отчаиваться и смотреть в том направлении, в котором она должна быть.

До сих пор точно не известно, что помогает людям — психологическое воздействие на их сознание, которое предлагает избавиться от болезни и тем самым помогает забыть о недуге и вылечить его или сверхспособности доктора. Пользователи в сети, которые являются поклонниками Анатолия Кашпировского отмечают положительный результат после сеанса привязки на луну. Каждое 15 число месяца они повторяют этот «обряд» и лечатся от многих заболеваний.