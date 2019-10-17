Доктор Агапкин рассказал о полезных свойствах куркумы для печени

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Эта специя обладает антибактериальными свойствами и активно используется в Индии в качестве полезного для здоровья продукта.

В теле-передаче «О самом главном» Сергей Агапкин рассказал зрителям о полезных свойствах куркумы и порекомендовал рецепт для очистки печени от желчи. Специя обладает характерным желтым цветом и слабо-жгучим вкусом. Известно, что еще с давних времен она считалась незаменимым способом лечения болезней в Индии и Китае. Помимо того, что куркума отлично заживляет раны и ссадины, она также активно очищает желчевыводящие пути. Все дело в куркумине — это вещество, которое придает корню его цвет и аромат. Это вещество особенно ценно в медицине, так как оно способно уничтожать раковые клетки, при этом не оказывая вредное воздействие на здоровые.

Доктор Агапкин рассказал зрителям рецепт напитка на основе куркумы. Для его приготовления понадобится сама специя, орехи кешью и молоко. Все ингредиенты необходимо перемешать в блендере, чтобы измельчить орехи. Такой напиток приятно пахнет и имеет мягкий вкус. Он помогает избавиться скопившейся желчи и улучшить состояние печени.

Специю также можно употреблять людям, которые придерживаются диеты. Она не обладает ярко-выраженным вкусом, благодаря чему регулирует углеводный обмен, а также не вызывает чувство повышенного аппетита. Ее также можно использовать как заменитель некоторых приправ, от которых приходится отказаться во время диеты. Помимо прочего, куркума активно используется в косметологии, так как она положительно влияет на здоровье кожи. Ее рекомендуется применять как для внутреннего, так и наружного применения, потому что специя обладает антибактериальными свойствами.