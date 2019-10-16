Терапевт Илья Егоров раскрыл смертельную опасность колбас

Сегодня, 08:55

Из-за большого количества соли и калорийности продукт может спровоцировать развитие серьезных заболеваний.

Когда колбаса попадает желудок, то в первую очередь она встречается с печенью и наносит по ней колоссальный удар. Поэтому важно правильно выбирать сорт продукта, который не нанесет вред здоровью. Самые важные критерии для выбора колбасы — низкое содержание жира и соли. Илья Егоров вместе с врачом-диетологом раскрыли смертельную опасность колбас, а также нашли самую безопасную для употребления.

Врачи отметили, что самыми опасными являются те колбасы, в которых виден жир. К ним относится всеми любимая сыро-копченная колбаса. Она содержит в себе до 60% жира и около 50г соли. Следующий на очереди атрибут любого праздника - брауншвейгская колбаса. Она содержит в себе около 40г соли, а ее калорийность составляет до 500 килокалорий. Менее вредной считаются салями и русская колбаса. Доля жира в продуктах составляет около 27г, однако калорийность превышает 400 ккал. Самой безопасной для употребления является докторская колбаса. В ней содержится около 22г жира, а калорийность составляет до 300 ккал. Терапевт отметил, что она также безопасна для приема в пищу и для людей, у которых есть предпосылки к развитию жирового гепатоза или других заболеваний печени.

Низкое содержание соли в продукте не означает, что ее там не присутствует вовсе, поэтому употребляя докторскую колбасу нельзя забывать о мере. По данным ВОЗ, самой оптимальной нормой потребления считается 50г в сутки. Этого вполне хватит на 2 порции бутербродов. Терапевт Илья Егоров предупреждает о смертельной опасности колбас: «Употребление продукта в больших количествах может привести к развитию рака желудка и кишечника». Все дело в том, что колбаса является продуктом, в состав которого входят жиры животного происхождения. Они провоцируют заболевания, которые связанны с нарушением работы обмена веществ.

Медики отметили, что лучше отдавать предпочтение тем колбасам, в состав которых входит небольшое количество соли, специй и которые не имеют красный оттенок. Не самые красивые снаружи, но полезные внутри — самыми безопасными считаются колбасы сероватого оттенка.