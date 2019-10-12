Болезнь почек провоцирует выкидыш: Какая еда спасёт ребёнка

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Блинчики и фрукты существенно повысят шанс родить здорового малыша.

Для предотвращения выкидыша стоит не только принимать кучу препаратов, но и задуматься о питании, особенно при некоторых хронических болезнях. Запущенные гипертония и болезни почек могут спровоцировать выкидыш, и никакое лекарство не поможет.

Спасение будущего ребёнка ответственность мамы, а потому желательно подавить все хронические заболевания в период беременности. Болезнь почек провоцирует выкидыш, потому следует соблюдать специальную диету, которая поможет даже полностью здоровым мамам.

Специалисты рассказали о правилах питания и о том, какая еда спасёт ребёнка при больных почках. Во-первых, следует разделить дневной рацион на 5-6 порций, а потребление воды свести до максимума в 1 л в сутки. Во-вторых, следует ограничить количество белка и полностью отказаться от алкоголя (бокал вина считается). В-третьих, нужно забыть о соли и приправах, острой еде и соусах, за исключением молочных и сметанных.

Глядя на такие ограничения, не стоит думать, что питаться придётся лишь водой и хлебом. Разрешены все виды вегетарианских и фруктовых супов, нежирное мясо в запечённом или вареном виде, нежирные сорта вареной рыбы, некоторые белковые продукты (только после консультации с врачом), фрукты, крупы, кисели, мёд, варенье. Пить можно чай, некрепкий кофе, фруктовые и овощные соки, отвар шиповника.

Эксперты советуют заменить соль на измельчённую морскую капусту или некоторые щадящие специи, если разрешит лечащий врач. Однако, придётся отказаться от покупных хлеба и выпечки — в приготовлении теста используется соль. Их можно заменить продуктами из диетического отдела либо приготовить самим.