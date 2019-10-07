Врачи назвали 4 действенных способа устранения отечности при беременности

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Данный недуг вызывает дискомфорт в области ног, рук и лица. Если вовремя не устранить проблему она может привести к осложнениям.

Во второй половине беременности отечности становится обычным явлением в жизни женщины. Однако, мало кто знает, что это может привести с тяжелой форме, которая называется нефропатия. При ее наступлении к отечности может добавиться появление белка в моче, повышенное давление, а также ухудшиться кровоток в плаценте, что, несомненно, скажется на здоровье плода. Чтобы избежать последствий, необходимо для начала определить форму отечности.

Если вовремя не начать бороться с этой проблемой, у женщины может появиться варикозное расширение вен, что значительно ухудшит качество жизни. Врачи назвали 4 действенных способа, которые помогут устранить отечности при беременности.

1. Для начала необходимо свести к минимуму употребление соли. Специалисты рекомендуют, по возможности, заменять ее на сыр — вкус останется, а употребление соли уменьшиться в 3 раза. Также рекомендуется исключить из рациона копченные, мучные и сладкие продукты.

2. Пить много жидкости. Врачи отмечают, что это поможет вывести остатки солей из организма. Таким образом соли не будут задерживаться в организме и устранится причина возникновения отечности.

3. Занимайтесь спортом. Не стоит прибегать к тяжелым физическим нагрузкам, достаточно легкой гимнастики. Существует специальная гимнастика для беременных, которая облегчает состояние и уменьшает нагрузку на ноги. Также можно заменить гимнастику на плаванье — такие занятия не нагружают позвоночник, что очень важно во второй половине беременности.

4. Народные средства на основе лечебных трав. Принимать их можно только после консультации со специалистом. Специальные настои на основе шиповника, укропа, петрушки, а также обычный зеленый чая с мятой окажут мочегонное действие и помогут снять отеки с ног, рук и лица.