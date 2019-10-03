Врачи онкоцентра им. Блохина годами покрывали опасную больницу ради денег

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Медперсонал не волновала плесень и многолетние трупы в камерах, до момента урезания зарплат.

Скандал в онкоцентре им. Блохина прогремел на всю страну: медицинский персонал заведения массово увольняется по причине конфликта с новым руководством. Врачи записывают видеозаявления о халатности, и о том, что их вынуждают уйти. Протестуя и пытаясь привлечь внимание, сотрудники поступают нелогично и делают то, чего от них и добивались — они увольняются.

Во всей этой громкой ситуации прослеживается странное поведение врачей и подмена понятий, за которой могут стоять более прозаичные мотивы. О тотальной разрухе онкоцентра им. Блохина общественности стало известно только в сентябре 2019 года, но заведение не стало таким в одночасье. Стены отделений покрыты плесенью, канализация забита, в отделениях нет вентиляции, медикаментов и оборудования, так необходимых больным детям.

Часть людей считает, что врачи долгие годы покрывали опасную больницу ради денег, но вынесли «сор из избы» только после конфликта с новым руководителем. Однако, Светлана Варфоломеева вступила в должность 6 июня 2019 года, когда больница уже была в упадочном состоянии. По словам матери одного из пациентов, лежащего в стационаре с мая 2018 года, всё это время родители собственноручно мыли полы в разрушенных палатах.

Фрагмент из видеообращения сотрудников

Вероятнее всего, у медицинского персонала и нового руководства действительно возник конфликт на финансовой почве, ведь по заявлениям врачей, их зарплаты существенно урезали после прихода Варфоломеевой. В ролике указываются скромные суммы в 1,7-13 тыс. рублей, тогда как у «лояльных» сотрудников они гораздо выше. Однако имена и должности персонала с малой заработной платой не указаны, а противопоставляемые цифры относятся к отделам, а не отдельным личностям.

Врачи вовлекают родителей и детей во внутренние разборки только сейчас, хотя раньше в онкоцентре уже случались громкие скандалы. В декабре 2018 года в холодильных камерах нашли незарегистрированных трупов, хранившихся в заведении 10 лет. Эти факты указывают на устоявшуюся халатность руководства онкоцентра, которую врачи покрывали до денежного конфликта. Люди считают, что правительство должно урегулировать все трения внутри персонала больницы, поскольку от этого сильнее всего страдают больные дети, не получающие должного внимания из-за скандалов.