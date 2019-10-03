Беременным на заметку: чернослив «мягко» борется с запорами

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Теперь извечную проблему всех будущих мам можно решить одним натуральным десертом.

Не секрет, что беременным женщинам не рекомендуется принимать медикаменты и слабительные, но и запоры сами по себе не пройдут. В этом случае «на подмогу» выходит чернослив, способный оказывать мягкое воздействие на кишечник.

Трудности и дискомфорт со стулом начинают возникать у женщин уже со второго триместра. Но, к счастью, справиться с этой проблемой можно довольно легко. Для этого необходимо добавить в рацион продукты, обладающие натуральными слабительными свойствами, где одним из таких уже давно является чёрная сушеная слива.

Молодым мама на заметку: ягода содержит нежную клетчатку, пектин, органические кислоты, сахара, натрий, калий, фосфор, магний и железо витамины группы В, А, Р и С. Также в его состав входят большое количество природных антиоксидантов и мягких слабительных веществ, стимулирующих стенки кишечника. Калий нормализует работу почек, пектин выводит холестерин, а клетчатка устраняет шлаки.

При это важно понимать, что плоды полезны в любом виде: в свежем, сушёном, а также в компоте, варенье или джеме.

Врачи напоминают, что чернослив – не панацея. Если вы неправильно питаетесь или у вас стабильные, не проходящие расстройства пищеварения, вероятно, они имеют клинический характер, требующие консультации специалиста.