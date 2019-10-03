Медики рассказали, почему так важно «дружить» с магнием во время беременности

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Недостаток этого минерала грозит не только болями в пояснице и растяжками, но и серьёзными патологиями плода.

Все девять месяцев беременности организм будущей мамы находится в определённом стрессе, при котором важна дополнительная «подпитка» минералами, которые можно получать как медикаментозно, так и с помощью обычных продуктов. При этом врачи отмечают, что больше всего «дружить» необходимо с магнием. Обосновывается это тем, что химический элемент, по большей части, является именно женским из-за ряда причин:

Во-первых, формирует плаценту, необходимую для питания ребёнка в утробе. За счёт этого эмбрион получает все необходимые элементы для полноценного развития.

Во-вторых, укрепляет нервную систему и защищает от стрессов, что особенно важно в этом «интересном» положении.

В-третьих, питает и помогает вырабатывать коллаген для сохранения эластичности кожи, тем самым противостоя растяжкам на груди, животе и бёдрах.

В-четвертых, позволяет сохранять в нормальном состоянии хрящи и межпозвоночные диски, предотвращая боли в поясничном отделе, появляющиеся во втором триместре из-за роста плода и прибавке в весе.

При этом медики отмечают, что на ранних сроках беременности достаточное количество магния позволяет уберечься от токсикоза, запоров, проблем с кожей и волосами.

Из продуктов, богатых минералом, стоит обратить внимание на кешью, гречку, пшено, горох, горький шоколад, авокадо и бананы.