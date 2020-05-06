За проезд передаём! 3 ошибки визажа сделают из леди «кондуктора»

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Цена косметики здесь ни при чем.

В интернетах много мемов про кондукторов: часть из них высмеивает макияж, который можно часто увидеть на представительницах этой профессии: жирные неаккуратные стрелки, «скомканные» тени и неестественный контур губ — как будто девочка 4 лет залезла в мамину косметичку и намазюкала себе не лицо «всего и побольше».

Итак, первая ошибка, делающая из леди «кондуктора» — насыщенные, плохо растушеванные тени. Подобная «ошибка» делает образ неуклюжим, уставшим и хамоватым — так и подмывает сказать дерзость в ответ.

Жирные неаккуратные стрелки выдают в красотке тайную фанатку Кардашьян. Но лучше бы девушке поучиться рисовать стрелки дома — густая чернота глаз может и напугать впечатлительных прохожих с утра пораньше. Игнорировать контуры в макияже — дурная традиция, от которой стоит отказаться и поскорее.

Особенно если дело касается макияжа губ — неаккуратный, выходящий за естественные границы контур превратит в трансвестита, а уж если еще и перламутровой помадой…

Если делать макияж так неаккуратно. не спасет и дорогая косметика — «клоуну» никто не поверит. Так что стоит запомнить и не повторять эти 3 ошибки, пока передают за проезд.