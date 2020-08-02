Сок алоэ – универсальное и доступное средство для лица и для волос

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Кожа станет бархатной, а стричься нужно будет в 2 раза чаще.

Сок алоэ - отличное средство для кожи лица и волос. Фото vistanews.ru

Алоэ — универсальное, проверенное временем и доступное по цене средство. На его основе можно легко самостоятельно приготовить натуральную косметику, как для лица, так и для волос. При этом и кошелек не сильно пострадает, и красоты добавится.

Сок алоэ одинаково хорош для любого типа кожи. Сухую увлажняет, раздраженную подлечивает, жирную нормализует. И даже увядшую кожу лица и шеи поможет подтянуть. Большой плюс алоэ в том, что его можно применять при аллергии. Это средство подойдет практически всем.

Приготовить чудо-средство просто. Можно взять для этого сок алоэ — аптечный или приготовленный самостоятельно, или концентрат. Последний сложнее в использовании, но выгоднее по цене.

Тоник для успокоения кожи лица с соком алоэ

Разводим сок и воду в пропорции 2×1, храним в холодильнике 1,5-2 недели. Просто протираем лицо ватным тампоном, смоченным в растворе, вместо тоника. Если кожа не сухая и не чувствительная, можно воды не добавлять.

Сок алоэ для волос

Используем как маску неразведенный сок. Втираем массажными движениями в кожу головы за полчаса перед тем, как помыть голову. Результат не заставит себя долго ждать — алоэ отлично стимулирует волосяные луковички. Кроме того такое средство очень выручит при зуде кожи головы, поскольку успокаивает, дезинфицирует и заживляет.

Можно и просто добавлять сок алоэ в любой любимый крем для лица или бальзам для волос. От этого они только выиграют, а кожа скажет «спасибо».