3 эффектных каре скрасят маленький рост женщины 

25-07-2020, 12:47

Короткий волос бывает преимуществом, не обязательно долго растить длину.

Фото: Instagram

Старания создать особенный образ разбиваются о тысячи похожих друг на друга причесок. Но здесь важны даже не тренды, сколько то, чтобы стрижка идеально подходила женщине. Чтобы красиво подчеркивала форму лица, была подходящего цвета, а ещё чтобы можно было быстро укладывать. Короткие стрижки очень подходят маленьким женщинам. Добавляют образу изящности, тонкости и особого характера. Как бонус, подобные стрижки — тренд последних пары лет.

Почему же каре призваны подчеркнуть красивый миниатюрный рост девушек? Всё просто, именно каре в силах вытянуть шею, открыть плечи и добавить игривости в образ, объема волосам. Основное условие — объём, каре не должно быть прилизанным. Цветов на сегодняшний день огромный спектр, так что выбирать нужно по предпочтениям и цветотипу.

3 эффектных каре скрасят маленький рост

Фото: Instagram

Первым в рейтинге стоит выделить ассиметричное каре, им можно играть, перекидывая волосы в разные стороны, и при этом будет выглядеть органично со всех сторон. Кроме того, стрижка не требует особой укладки, и делает образ открытым. Красивый срез, падающий на лицо, создаёт игривый и современный образ.

Фото: Instagram

Второй — универсальное, классическое каре. Такая стрижка подходит для любого типа лица, смотрится и с чёлкой, и без. Подходит в любой сезон, укладывать не нужно, и всегда модная. Многие девушки маленького роста предпочитают именно такое каре, пропорции становятся более органичными, и приходит уверенность в себе.

Фото: Instagram

Третий — стиль боб, который большинство считали максимально смелым. Теперь образ с боб-каре не оставит без внимания ни одну обладательницу, потому что свежий приём, интересная техника. Девушкам маленького роста такой эксперимент «вытягивает» силуэт.

Ещё недавно маленькие женщины заморачивались с наращиванием волос, чтобы казаться заметнее, но оказалось, что именно каре готово решить проблему низкого роста.