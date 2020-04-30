4 ошибки в уходе за волосами «проявят» седину (краска ни при чём!)

Парикмахеры знают, но молчат.
Закрашивать седину дорого, долго и иногда бесполезно. Возрастная особенность будто бы хочет, чтобы ею женщина гордилась и ни на минуту не забывала о своем возрасте. Но на такое согласна далеко не каждая. Чтобы после салонного или домашнего окрашивания такого не произошло, лучше узнать в нашей статье о 4 ошибках в уходе за волосами. Именно они «проявят» седину — и краска тут ни при чем.
Первое — отказаться от шампуней на основе масел. Они смывают краску быстрее обычного кокосового масла, а в комплексе с бальзамом делает волосы непослушными.
Второе — использование соды как скраб для кожи головы. С таким успехом корни отрастут быстрее, чем гонщик достигнет финишной прямой на соревнованиях. Спешка в таких случаях ни к чему.
Оттеночные бальзаму вроде «Тоники» пагубно влияют на седые волосы, особенно, если они были окрашены. Лучше дождаться мастера или использовать спрей для маскировки корней.