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Проблемы обеспечены.

Нахождение дома на самоизоляции позволило женщинам лучше узнать собственное тело и усовершенствовать уход за ним. Так, многим стало известно, что волосы не «живут» вечность, а имеют свойство выпадать или плохо расти. Пока времени вагон, появился смысл заняться «лечением» этого процесса, но не все средства в этом хороши. Некоторые популярные производители оказываются спусканием денег на ветер.

К такой категории косметики эксперты отнесли популярную маску, стимулирующую рост волос, бренда EO Laboratorie. Цена в 500 рублей никак не оправдывает количество масел в составе. Волосы быстро жирнятся сами по себе, и дополнительная жировая прослойка от маски им не нужна. Такое «лечение» рискует довести до перхоти.

Constant Delight тоже представил собственное средство. Удивительно, но маска этого бренда вовсе не содержит стимулирующих рост волос ингредиентов. Микропластик, эмульгаторы и консерванты в лучшем случае окажутся бесполезной тратой 400 рублей, в худшем — окажутся вредным опытом.

Такое разочарование последует после применения маски-стимулятора Cafe Mimi. В составе этого косметического «чуда» за 160 рублей, кроме отсутствия стимуляторов роста, эксперты нашли силикон. Его непозволительный состав при длительном контакте с кожей также приводит к появлению перхоти, зуда и даже выпадению волос.