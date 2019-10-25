Водянова поможет или почему Крыгина уходит в модельный бизнес?

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Не зря Наташа приехала в Москву, ой не зря…

Елена Крыгина — знаменитый блогер, который развивается как визажист. Женщина выпустила собственную линию косметики, но она оказалась не такой популярной, как хотелось бы.

Косметическая сфера — не единственное занятие Елены. В модельном бизнесе для нее куча открытых дверей, считают подписчики. Последнее фото Крыгиной в Instagram в действительности произвело фурор среди поклонников. К тому же, рост Елены позволяет стать моделью, а длинные ноги заставят позавидовать даже Ирину Шейк.

Крыгина уже приобрела полезные знакомства в сфере медиа и среди них Тина Канделаки, у которой большое влияние на культуру. Также стоит отметить, что и сама Елена стремится на телевидение и проводит разного рода форумы, чтобы «засветиться» и набрать больше поклонников. Почему так? Дело в том, что косметика Елены не пользуется популярностью, да и блогеры, целевая аудитория бренда, ее не оценили. Слава уходит от Крыгиной. Поэтому визажист может даже искать пути отхода, чтобы спокойно продолжить жизнь знаменитости.

Также известно, что в Москву наведалась Наталья Водянова. Может именно она поможет пробиться Крыгиной в модельный бизнес. Все-таки соотечественницы найдут много общего. Водянова гораздо доброжелательнее, чем Ирина Шейк и может легко согласиться на услугу. Елена спокойно найдет к ней подход.

Несмотря на возрастКрыгиной — ей исполнилось уже 32 года — жизнь не заканчивается и ее модельная карьера способна взлететь. Все-таки внешность у нее привлекательная. Впрочем, только время покажет, что будет делать дальше производитель неудавшейся косметики.