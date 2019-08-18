Магниты для поцелуев или ТОП-7 бюджетных масок с эффектом «губы-вишенки»

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Если помады и бальзамы уже не спасают растрескавшиеся губы, пора выпускать кавалерию.

Если маски для лица давно поселились в косметичках девушек, то о губах модницы вспоминают только после того, как грянет гром.

Сухие, вялые и потрескавшиеся губы отбивают всякую охоту знакомиться с их обладательницами, а тем более целовать их, однако есть выход.

Косметологи подобрали ТОП-7 масок, которые подарят устам эффект «губы-вишенки».

Гелевая маска Intensive Lip Care от Skinlite подарит губам мягкость благодаря гиалуроновой кислоте, экстракта клюквы и витамина Е всего за 90 рублей. Ее желательно наносить перед сном, чтобы «не скушать» во время романтического свидания.

А для девушек, которые любят все делать основательно, подойдет средство Golden Monkey Glamour Lip 3-Step Kit от Holika Holika. Это продукт действия «3 в 1»: сначала с помощью пилинга отшелушивается мертвая кожа, затем на губы наносится патч и удерживается 20 минут, а после уста смазываются густой медовой маской, с которой позволительно отойти ко сну. Продукт доступен в любом косметическом магазине всего за 300 рублей.

Для женщин в годах космецевты Mary Kay придумали TimeWise. Продукт более дорогой, чем предыдущие — 1100 — но он очень экономичен и помогает омолодить губы без уколов красоты и пластических операций.

Если финансы в кошельке забыли все песни кроме романсов, то губы можно спасать и «подручными материалами». Увлажнит сухую кожу губ и насытит ее витаминами жидкий мед с добавлением оливкового масла. Всего 10 минут и магнит для поцелуев готов. Маска на основе жирного творога и сливок моментально смягчит губки и подарит их легкую припухлость благодаря молочной кислоте.

Оливковое, миндальное или масло шиповника создаут чудодейственный коктейль, который преобразит вялые уста в ягодки. Втирать масло нельзя ни в коем случае — кожа должна сама впитать нужное количество. Сок алоэ, масло ши и простой яичный белок в тандеме могут омолодить губы, а добавление двух капсул витамина Е заставит понервничать любого пластического хирурга. Мужчины неизбежно обратят внимание на такую женщину.