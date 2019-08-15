Александр Васильев: Гоша Рубчинский сделал из России «гопника» мировой моды

Вчера, 16:00

«Наряд капусты» - верх безвкусицы и нищеты, считает историк моды.

На YouTube-канале «Говорящие головы» Александр Васильев рассказал о том, как он относится к современным трендам. По его словам, в моде рвань и нищета, что эксперту не нравится. Мировые показы мод демонстрируют откровенную безвкусицу. А «драные» джинсы, будто собаки изгрызли, и «наряд капусты» - абсолютно неприемлемые вещи.

Ярким представителем «бомж-стайла» в России ведущий канала назвал Гошу Рубчинского и Александр нелестно отозвался о коллеге.

Васильев считает, что Гоша Рубчинский сделал из России «гопника» мировой моды. А его «оборванистый стиль» хорошо приняли в Европе и США, потому что в таком виде и готовы видеть РФ. Безвкусные 90-е и откровенная нищета – вот формула успеха Рубчинского, считает Александр. Однако, стоимость нарядов «бомженьки» на официальном сайте дизайнера говорит о том, что только состоятельные люди могут себе позволить эту роскошь.

Цены впечатляют – за обыкновенные «белые треники», как гласит наименование – 37 тысяч рублей. А белый свитер и того 27 тысяч. Причем на товары установлены гигантские скидки. Понятно почему – вряд ли купят футболку за 22 тысячи рублей, а вот за 8 – еще можно подумать.

Сам Александр считает, что нужно здраво оценивать внешность и одеваться, прежде всего, стильно, а не модно. Ведь мода меняется, а стиль – вечен. К тому же, он на корню рубит своеобразный менталитет русской женщины.

«Не надо, чтобы кто-то «умирал» из-за вашего платья или сумочки. Одевайтесь так, чтобы люди думали: как ей это идёт», - говорит эксперт.

Женщина должна выглядеть элегантно, подбирать вещь согласно комплекции и соответствующе мероприятию. Главное - следовать советам, которые стилисты уже давно возвели в канон.

Историк моды не примет «бомж-стайл», так как считает, что человек должен выглядеть дорого. Это не значит, что нужно «выпячивать» лейблы брендов. Это значит, что надо одеваться со вкусом и «по погоде».