Андрей Бурковский о жизни после «Даёшь молодёжь»: «История должна заканчиваться»

6-07-2021, 11:20

Андрей рассказал о жизни после проекта. Многие помнят Андрея Бурковского по роли Данилы из проекта «Даёшь молодёжь!» на СТС. Актёр представал перед зрителями то в роли гопника, то в роли гламурного модника, то молодого неопытного папаши. Недавно Андрей раскрыл некоторые секреты своего успеха и поделился ближайшими творческими планами.

Как утверждает Бурковский, рождение детей разделило его жизнь на «до» и «после», поэтому все моменты, связанные с творчеством, также изменились в его жизни в период отцовства. С самого детства Андрей был активным и творческим ребёнком, мечтал о сцене. Но родители настояли на более приземлённой профессии, и юноша поступил учиться на юридический факультет в Томске. В тот период команда КВН «Дети лейтенанта Шмидта» была очень популярна и вошла с супер-лигу.

Андрей, будучи начинающим КВН-щиком, стремился повторить успех этой команды вместе со своими ребятами, и у них это получилось. Вскоре команда, в которой играл Андрей Бурковский, стала собирать огромные залы.

В проект «Даёшь молодёжь!» Андрея Бурковского и Михаила Башкатова пригласил продюсер Виталий Шляппо. В тот момент Андрей ещё играл в КВН и согласился попробовать новый опыт. После съёмок в проекте Андрей и Михаил поступили в актёрскую школу Германа Сидакова. Михаил продолжил обучение там, а Андрей решил двигаться дальше и стал студентом МХАТа. Бурковского приглашали вернуться в КВН и даже продолжить проект «Даёшь молодёжь!», но Андрей остался твёрд в своём решении.

«Я считаю, что история должна заканчиваться в определённый момент», — резюмировал актёр.

Когда Андрей поступил во МХАТ, педагоги Игорь Золотовицкий и Виктор Рыжаков вначале в него не верили. «Ты вообще учиться будешь?» — спрашивали они у юноши. Бурковскому удавалось совмещать игру в КВН и обучение, однако преподаватели относились к этому скептически и даже с насмешкой.

Когда у Андрея на занятиях что-то не получалось, педагоги говорили: «У себя в КВНе так делать будешь», и это очень злило молодого актёра. Основополагающим звеном в успехе Андрей считает наличие боли, если её нет — значит, роль попросту не сложится. Это говорили ему педагоги во МХАТе, и Бурковский считает это своим кредо в творчестве. Ещё один важный принцип в работе актёра, по мнению Андрея — не бояться сделать ошибку, ведь, чем больше актёр экспериментирует — тем выше вероятность того, что он отыщет правильный образ и раскроет его.