Вчера, 08:44

Стендапер неожидал такого буллинга в соцсетях после слов о жене. Комику Ивану Абрамову пришлось закрыть Instagram из-за массовых оскорблений и угроз.

Иван Абрамов

Бывший игрок КВН и действующий участник шоу Stand Up на ТНТ прямо сейчас находится под сильнейшим психологическим прессом общественности из-за неосторожных высказываний о своей жене. После реплики о том, что изменит отношение к супруге в худшую сторону, если она растолстеет, Иван стал самым ненавидимым юмористом в социальных сетях прямо сейчас. Интервью со злополучными высказываниями Абрамов давал ютуб-каналу «Макарена» еще в начале весны, но вспомнили о нем только ближе к лету. Тем не менее, резонанс оказался мощным.

Больше остальных публику задела следующая фраза: «Я сразу ей сказал: я изменю на 100 процентов отношение к тебе, если…поправишься. Я, возможно, тебе не изменю, но…буду относиться хуже». Кроме этого Иван предъявил целый список требований к супруге. Она, по мнению стендапера, должна оставаться умной, красивой и кроткой. Реакция общественности Больше остальных Ивану «досталось» от пользователей Твиттера. Пользователь «Moon.chui.» назвал высказывания комика проявлением морального разложения человека.

Другие участники дискуссий обвиняли Абрамова в фэтфобии, довольно грязно оскорбляли и советовали жене Эльвире расстаться с ним. Не остались в стороне и публичные персоны. Ида Галич написала, что долгое время ненавидела собственное тело после родов и такие высказывания мужчины ее сильно расстроили бы. Алена Водонаева высказалась в привычной агрессивной манере. Она назвала Ивана дрищом с узкими плечами и призвала замолчать. В похожей манере комментировали ситуацию Наталья Краснова и другие селебрити. Большая часть негативных комментариев принадлежит женщинам. Мужчины сохраняют нейтралитет или призывают комментаторов остановиться.

Например, Родион Газманов в эфире Рен ТВ выказал уверенность в том, что большинство сегодняшних критиков Ивана «подожмут хвост и убегут», если в их жизнь придут настоящие трудности. Что сказала жена Жена Абрамова Эльвира проявила истинную мудрость, решив не раскачивать еще больше лодку семейного счастья. Она полностью поддержала мужа и попросила общественность «не делать из него тирана».

Иван Абрамов с женой Эльвирой

Более того, Эльвира согласилась с высказываниями супруга из скандального интервью. Оскорбленной она себя не ощущает, а озлобленных комментаторов призывает заниматься своей жизнью. Тем не менее, критики уверены, что Эльвира просто не хочет «выносить сор из избы», а Иван Абрамов – настоящий домашний тиран. Безусловно, слова Ивана заслуживают порицания, поскольку комик рассуждает о человеке, с которым находится в браке более 10 лет и имеет двух общих детей, как некоей вещи, проявляет потребительское отношение к женщине.

Однако, до конца не верится, что один из самых умных и интеллигентных комиков на телевидении, называвший ранее себя однолюбом, по-настоящему так относится к жене. Эти высказывания стоит расценивать как некий троллинг современных проявлений феминизма и публичными призывами принимать себя абсолютно любыми. Иван в такой неоднозначной форме выразил свое несогласие и мнение о том, что совсем запускать себя не стоит. В противном случае, близкие могут «изменить отношение».