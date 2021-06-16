Интервью «Нежному редактору»: Ханга, Арбатова и Меньшова о феминизме и его значимости

16-06-2021, 20:33

Артистки весьма поверхностно отнеслись к этому направлению.

Недавно Мария Арбатова, Елена Ханга, Лолита и Юлия Меньшова дали интервью программе «Нежный редактор». Особое внимание было уделено теме феминизма.

Телеведущие обсуждали опыт зарубежных стран и приводили примеры из своего личного опыта. Как оказалось, для каждой из них феминизм проявляется по-своему.

Например, Елена Ханга считает, что феминизм напрямую связан с такими чувствами, как зависть, гордыня и тщеславие, и это обуславливает поведение многих феминисток. Мария Арбатова, в свою очередь, полагает, что феминисткой можно назвать девушку в разных странах в определённой ситуации.

Так, например, в скандинавских странах приверженцами феминизма считают женщин, которые в силу своей профессии общаются и поддерживают других женщин в кризисных центрах. В Африке феминисткой могут назвать мать, которая категорически отказалась делать обрезание своей дочери. Также гостьи решили опровергнуть некоторые стереотипы о феминистках как о грубых и дерзких женщинах, у которых проблемы в общении с противоположным полом.

Телеведущие привели в пример общественного деятеля Эллу Панфилову, которая, несмотря на борьбу за женские права, вполне счастлива в личной жизни, женственна и прекрасно выглядит.

Не менее интересный пример привела Мария Арбатова, которая подчеркнула, что феминистки — это женщины, которые живут с мужчинами, но по иным правилам, далёким от стереотипов. Так, сын Марии уходил в декретный отпуск, чтобы воспитывать детей, пока его жена отправлялась на работу.

В их семье это не казалось чем-то странным, ведь сын Марии работал на удалёнке, а жена оставить работу не могла, поэтому охотно взял на себя роль папы в декрете. Высказывая своё отношение к феминизму, Мария Арбатова отметила, что ей самой был бы ближе термин не феминистка, а «равноправка», так как она всегда выступала за равенство прав между мужчинами и женщинами в плане выбора профессии, заработков и других моментов.

Интересный пример из своей жизни привела Елена Ханга. Однажды ей выпал шанс поработать журналистом в США, и она буквально вырвала эту возможность у своего коллеги.

Вернувшись в Россию, Елена однажды попросила этого самого коллегу пропустить ей в очереди в столовой, на что мужчина ответил: «Определись, ты либо женщина, либо журналист».

Так Елене дали понять, что, если ты борешься за равные права между мужчинами и женщинами — будь последовательна в своих действиях и убеждения. Судя по убеждениям телеведущих, многие люди живут во власти стереотипов о феминизме и слишком поверхностно владеют информации об этом движении.