Наташа Королёва украла западную идею со «звёздными поздравлениями»

«Русалка» открывает онлайн-магазин, где можно купить её поздравление.

Наташа Королёва

Instagram: koroleva_star

В субботу, 25 июля, Наташа Королёва рассказала в Instagram, что открывает онлайн-магазин, в котором можно будет купить поздравление для друзей и близких от неё самой. Она с восторженным видом выдала идею как «гениальную», но забыла, что такое было придумано уже несколько лет назад на западе, и она попросту её украла.

В США есть специальные компании, которые заключают контракты с теми или иными известными личностями, где можно заказать «звёздные поздравления». Мэтт Деймон, Арнольд Шварценеггер уже несколько лет поздравляют людей со всего мира с днём рождения и прочими праздниками. Самое свежее видео есть от Элайджи Вуда, который поздравляет обыкновенного молодого человека.

В Instagram Наташа Королёва оставила координаты WhatsApp, по которым можно связаться с магазином и заказать «звёздное поздравление». «Русалка» считает очень прикольным, если кто-то из друзей, мам или бабушек получит праздничное видеопоздравление от их любимой артистки — Наташи Королёвой.

Хоть западную идею Наташа Королёва и украла, но в России таких аналогов пока что нет. Вдобавок, все вырученные средства пойдут на благотворительность, говорит Королёва.