Михаила Ефремова в молодости родители спасли от тюрьмы

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Татьяна Бронзова рассказала, что артист избил ветерана, и отец отправил его в армию, чтобы избежать наказания.

фото: wikimedia

Коллега Ефремова-младшего рассказала «Комсомольской правде» о том, что в первый раз ветеран сделал замечание Ефремову-младшему, после чего тот жестоко избил мужчину пожилого возраста. Дело могло закончиться тюремным сроком. Сына спас от тюрьмы Олег Ефремов, который срочно отправил его в армию.

Однако, актёр не сделал из этого выводов. Бронзова сообщила, что во второй раз Михаил покалечил ещё одного человека, ударив в пах. После этого пострадавший уже не смог иметь детей. Правоохранители возбудили против Ефремова-младшего уголовное дело. В ситуацию вновь вмешался звёздный отец со своими связями, и Михаил снова избежал наказания.

Михаила Ефремова родители в молодости спасли от тюрьмы, но теперь актеру ждать поддержки не от кого. Ответить по закону все же придется.