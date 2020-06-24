Ясновидящая в 2015-м предсказала развод Асмус и Харламова

24-06-2020, 19:00

Наталья Воротникова стала победительницей «Битвы экстрасенсов», предсказательница ошиблась с датой расставания звёздной пары.

фото: 24smi

Ясновидящая назвала роковой ошибкой развод комика с первой супругой Юлией. Экстрасенс напророчила развод Харламова и Асмус через два года после оформления брака.

Здесь Воротникова ошиблась. Союз актрисы и комика продолжался 8 лет. Однако, с итоговым прогнозом прорицательница угадала. Она отмечала, инициатор разрыва — Асмус, а причина расторжения брака — Харламов. Представители альтернативной науки тоже комментируют знаковое событие в шоубизе. Таролог Галина Янко выступила с заявлением, причина расторжения союза Асмус и Харламова — исчезновение физической близости. Однако, духовная близость останется, и бывшие супруги станут хорошими друзьями.

Предсказатель Михаил Филоненко тоже участвовал в «Битве экстрасенсов» и продолжил мнение Воротниковой. Ясновидящий считает — причина расставания пары в том, что в их жизни много восьмёрок. То есть, развод состоялся из-за цифр. Восьмёрки в датах их рождения и бракосочетания. Свой союз Асмус и Харламов оформили 08.06.2013 год. Сейчас, продолжил экстрасенс, пошёл восьмой год совместной жизни. Восьмёрку ясновидящий считает лентой Мёбиуса, которая распрямляется в ноль. Филоненко поддержал ясновидящую Воротникову и сообщил, супругам не судьба остаться вместе, несмотря на прилагаемые усилия. Развод произойдёт без скандалов. Михаил подметил также, что в фамилии Харламова 8 букв.

Возможно, расставание супругов можно было предсказать раньше, однако, истинную причину развода знают лишь они и молчат.