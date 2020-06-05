Моргенштерн разочаровал поклонников новым клипом, снятым одним дублем

Сегодня, 07:30

Не все смогли оценить иронию рэпера.

Фото из Instagram: @morgen_shtern

Подписчики Алишера ожидали увидеть клип на новую песню «Кадиллак», но Моргенштерн решил подшутить над подписчиками и опубликовал совсем другой ролик.

Рэпер разочаровал поклонников новым клипом, снятым одним дублем. Алишер явно ожидал негативной реакции поклонников, так как назвал он своё новое творение соответствующим названием.

Пользователи решили написать о своём негодовании в комментариях к ролику и активно агитируют отписаться от рэпера, ставя «дизлайки».

Комментарии под клипом Моргенштерна

Из-за того, что рэпер «подогревал» публику перед выходом клипа (требовал 500.000 комментариев под постом в Instagram) – их ожидания были завышены, но не оправданы. Одна локация для съёмок и один дубль – ролик из-за большого ожидания подписчиков набрал 1 млн просмотров на YouTube за 35 минут.

Однако на последних секундах клипа неожиданно прозвучал небольшой отрывок из ожидаемого релиза «Кадиллак», что хоть как-то порадовало фанатов. Однако не уберегло от большого количества «дизлайков».